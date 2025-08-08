¤¨¤Ê¤³¡ÖÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¡×ËÐÌÇ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡ÔËèÆüÆþ¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤Î¹¥È¿±þ ¥³¥ß¥±¤Î±ÒÀ¸¾õÂÖ¤¬ÂçÉý²þÁ±¤Ø
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¨¤Ê¤³¡Ê31¡Ë¤¬8·î5Æü¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
【もっと読む】コスプレーヤーえなこ「3年連続 年収1億円超え」の陰に緻密な戦略と巧みなセルフプロデュース
¡Ö²Æ¤Ê¤Î¤Ç¤ªÉ÷Ï¤·¼È¯¥Ý¥¹¥¿¡¼ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î½ñ¤½Ð¤·¤ËÂ³¤¡¢¡Ö¥³¥ß¥±¤ÇÈÒÉÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÍè¤Æ¤Í¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¨¤Ê¤³¡£ÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¿åÃå»Ñ¤Î¤¨¤Ê¤³¤¬Á¬Åò¤ÎÍáÁå¤ËÄÒ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Âç¤¤ÊÊ¸»ú¤Ç¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¡¢Æþ¤í¤¦¡£¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¡ÖÆþ¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÃµ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤â¡£Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÔÆþ¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÃµ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤ËÀ¼½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥ß¥±¤Ë¾Ü¤·¤¤½µ´©»ïµ¼Ô¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥³¥ß¥±¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø°½ÌäÂê¡Ù¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¥³¥ß¥±¤Ë¤ÏÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÍè¾ì¤¹¤ë¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤Æ¡¢³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÂ¾¤ÎÍè¾ì¼Ô¤«¤é¶ì¾ð¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡¢²Æ¥³¥ß¥±¤Ïµ¤²¹¤Î¹â¤µ¤«¤é°½ÌäÂê¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¥³¥ß¥±¤Ë¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤âÂ¿¿ôÍè¾ì¤¹¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤¨¤Ê¤³¤¬É÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ô¤¨¤Ê¤³¤ê¤ó¤¬É÷Ï¤¥¥ã¥ó¤¹¤ëÍýÍ³¤òÃµ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ç¤ª¤¤¤éËèÆüÆþ¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬X¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤É°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Ê»¤»¤Æ¡Ô¤È¤¦¤È¤¦¤¨¤Ê¤³ËÜ¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤À¤±É÷Ï¤¥¥ã¥óÂ¿¤¤¤ó¤À¥ª¥¿¥¯¤¿¤Á¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤È¤¦¤È¤¦¡Õ¤È½ñ¤«¤ì¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÀÎ¤«¤éÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤¬¡¢Á°½Ð¤Î½µ´©»ïµ¼Ô¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÉ÷Ï¤¤ä¥·¥ã¥ï¡¼¤òÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ë¡ØÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥é¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥±¤Î°½¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«Á°¤«¤éÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤ÇÍè¾ì¼Ô¤«¤éÂçÎÌ¤Î´À¤¬¾øÈ¯¤·¡¢·úÊªÆâ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥±±À¡Ù¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤É¤È¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï°½¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤¬¶¯¤¤¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿°Ê¾å¡¢º£²ó¤Î¥³¥ß¥±¤Î±ÒÀ¸¾õÂÖ¤ÏÂçÉý¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢¡ÖÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¥»¥ë³¦·¨¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÇÌäÂê¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¤¨¤Ê¤³¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
えなこといえば、その「年収の高さ」が目を引く。