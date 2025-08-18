※「眼帯」の位置について



実は、ウィッグを被って前髪を微調整した際、ハサミが左目に当たってしまったんです…！😱

眼科の先生から「カラコンは控えるように」と前日に言われ、急遽、眼帯と包帯をすることにしました。



そういうわけで、原作と逆になってしまいました…どうか、お許しください🙇‍♀️