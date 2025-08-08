¥êー¥¢¥à¡¦¥Ëー¥½¥ó¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è°úÂà¤ò¼¨º¶¡Ö¤â¤¦73ºÐ¤À¤«¤é¡×
¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¯¥ï¥¤¡á¥¬¥ó¡¦¥¸¥óÌò¤ä¡¢¡Ø¥·¥ó¥É¥éー¤Î¥ê¥¹¥È¡Ù¡Ê1993¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤ÎÌ¾±é¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥êー¥¢¥à¡¦¥Ëー¥½¥ó¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤«¤é¤Î°úÂà¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡Ø¥·¥ó¥É¥éー¤Î¥ê¥¹¥È¡Ù¤«¤é¡¢¡Ø¥é¥Ö¡¦¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥êー¡Ù¡Ê2003¡Ë¤ä¡Ø¥Ê¥ë¥Ë¥¢¹ñÊª¸ì¡Ù¥·¥êー¥º¤Þ¤Ç¡¢¿ô½½Ç¯¤ËÅÏ¤êÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥Ëー¥½¥ó¡£¡Ø96»þ´Ö¡Ù¡Ê2008¡Ë¤«¤é¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òµÞ·ã¤Ë¹â¤á¡¢²Ì´º¤Ê±Ç²è½Ð±é¤Î·ë²Ì¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£¤Ï100ËÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¿´¶¤Ë¤ÏÊÑ²½¤¬¸²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö¡Ø96»þ´Ö¡Ù¤ÎÂè1ºî¤Ï18Ç¯Á°¡¢»ä¤Ï54ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£±ó¤¤ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Ç¤â»þ¡¹¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï73ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤â´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤òÁ´Éô¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢³§¤µ¤ó¤òÉî¿«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥Þー¥Õ¥ìー¥à¡Ê¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤ÎÊâ¹ÔÍÑÊä½õ¶ñ¡Ë¤ä¾ó¤ò¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢º¹¤·Åö¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊºîÉÊ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¥Ëー¥½¥ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è°úÂàÀë¸À¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢2024Ç¯¤Ë¤â¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ï¤ä¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤â·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥·ー¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤ò¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥È¥À¥Ö¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥Þー¥¯¡¦¥ô¥¡¥ó¥»¥í¥Õ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¤â¡ÖÍèÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿°úÂà¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ·×²èÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤¤ºÇ¶á¤ÏÃÙ¹ïÊÊ¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂÔ¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼ºÎé¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤È¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ëー¥½¥ó¡£¾ï¤ËÀ¿¼Â¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë»×¤¤¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
106ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ê¥Öー¥ÈÈÇ¡ØÍç¤Î½Æ¤ò»ý¤ÄÃË¡Ù¤Ï¡¢¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥ÈRotten Tomatoes¤Ç¤â91%¤Î¤ò³ÍÆÀ¡£Â³¤¯¥¾¥ó¥Ó¥Û¥éー¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¡Ù¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤Þ¤À»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ëー¥½¥ó¤Î°ìÌÌ¤¬¤³¤ì¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
