◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-2巨人（7日、東京ドーム）

日米通算199勝を目指して、約3か月ぶりの1軍マウンドにあがった巨人の田中将大投手。5回2/3で104球を投げ、3安打3三振4四球2失点（自責1）でマウンドを降りることになりました。

「丁寧にコース、低さ、緩急をつけながら投げているなと思いましたよ」と試合後に語ったのは杉内俊哉投手チーフコーチ。「すべての球種がよかったと思います。フォークも低く集めていたし、まっすぐもしっかり投げるところは投げて、コースだったり、高さ、しっかり意図したものを僕は感じましたけどね」と続けました。

6回は先頭打者を味方のエラーで出しながらも、その後、2アウトをポンポンととります。しかし、長岡秀樹選手にフォアボールを出し、1、2塁としたところで、阿部慎之助監督がベンチから出てきます。悔しそうな表情を見せる田中投手。この回を投げきりたいという思いが色濃く出ていました。

「球数、バッターの中村くんとの相性も考えて、こちらは船迫っていう選択をしたというところですね」と交代のタイミングについて振り返った杉内コーチ。その前の打者、長岡選手への投球も交代の判断材料になったといいます。

「長岡にフォアボールを出しちゃったんですけど、あそこで全力を出してるなと。あそこをどう見るかですね。もちろんあの回まで、という気持ちはあったんですけど、もし次の登板があるなら、と考えたときに、110球以上いった時にどうするんだろうと考えながらやっていた」

次については阿部監督と相談して決めたいとした杉内コーチ。なんとか勝ち星をつけてあげたかったと述べました。