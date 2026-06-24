好きな女性が、自分の友達を好きになってしまった。恋を取るか、友情を取るか？まるで漫画やドラマみたいなシチュエーションですが、今まさにこんな三角関係に苦しんでいる人もいるのでは。そこで今回は10代から30代の男性226名に聞いたアンケートを参考に「友達と三角関係だと知ったときの対処法９パターン」をご紹介します。【１】早いもの勝ちだと思うので先に女性に告白してみる「相手にその気はなくても、押しに弱い子もい