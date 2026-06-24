SNS上で「19歳大学生です」と年齢を偽って近づき、10代の少女にみだらな行為をしたとして、29歳の男が警視庁に逮捕されました。不同意性交の疑いで逮捕されたのは、東京・武蔵野市の会社員、堀江竜聖容疑者（29）で、今年3月と4月に少女が16歳未満と知りながら立川市のホテルでみだらな行為をした疑いがもたれています。警視庁によりますと、堀江容疑者は、SNS上で「19歳大学生です」と年齢を偽って少女に近づいていたということで