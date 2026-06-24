元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄のモデルショットが話題になっている。２４日までに更新したインスタグラムに「ｃｏｃｏｄｅａｌピュアさを添えた大人ロマンスの新しいカタチ」と記し、モデルショットを複数枚披露。白の肩出しワンピースを着用するショットやブラウンのワンピース姿など様々なスタイリングのショットを投稿した。この投稿に「いつ見ても君は美しい」「天使」「天女のようだ」「香澄ちゃんめっ