女子ゴルフの北海道meijiカップは8日から3日間、北海道・札幌国際CC島松Cで開催される。前週AIG全英女子オープンで米ツアー初優勝、日本女子6人目のメジャー初制覇を果たした山下美夢有（24＝花王）が今季日本ツアー初参戦。妹・蘭さん（17）をキャディーに起用し、日米両ツアーをまたぐ2週連続優勝を目指す。

メジャーチャンピオンとして凱旋する山下が姉妹タッグで2週連続優勝を目指す。初めて蘭さんにバッグを託したのは同じく全英帰りだった23年CATレディース。第2ラウンドを終えて4位につけていたが最終日は体調不良で棄権。2度目の24年アクサ・レディースは2位で臨むはずだった最終ラウンドが悪天候で中止になった。

まだ姉妹コンビで勝利がないだけに山下は「最終日までいけていないので今回が三度目の正直みたいな感じ。2人で支え合いながら優勝を目指して頑張りたい」と意気込んだ。

奈良育英高入学後に本格的にゴルフを始めた蘭さんは現在3年生。卒業後は米国の大学に進学し、本場で腕を磨いてプロテストに挑戦するプランを持っている。「優勝を目指して、姉がいい気持ちでプレーできるように支えようと思っている。試合を盛り上げたい」と抱負を語った。

山下は5日に帰国したばかりにもかかわらずコンディションは悪くない。「体調は全然大丈夫。時差ボケもない」と明るい表情だった。成田空港では「日本食を食べたい」と話していたが、帰国して最初に食べたのは韓国料理だったそうで「辛すぎておなかが痛くなった」と苦笑した。

今大会は初出場。開幕前日はプロアマ戦で18ホールを回って最終調整した。「ラフも深いし、グリーンも小さいので精度が試される」とコースに警戒感を示しつつも「飛距離が出る方ではないので、正確性を見てほしい」と自信をにじませた。（福永 稔彦）

≪芝刈り機でヒグマ対策≫北海道ではヒグマの目撃情報が相次いでおり大会側も対策を講じている。事前に毎朝コースを巡回し、芝刈り機などの重機を使用して機械音でコースに近づけないようにしてきた。大会中にクラブハウスから半径1.5キロ圏内でクマが目撃された場合はさらに強化。外周道路を車両で巡回して警告音を発出し、スタッフにはホイッスル、クマ鈴、クマよけスプレーを支給する。宮城県で開催された7月の明治安田レディースがクマの目撃情報により、無観客で短縮競技になっており警戒を強めている。