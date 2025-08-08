¡Ú2025Ç¯8·î8Æü¤Î±¿Àª¡Û¶åÀ±µ¤³ØÀê¤¤(Áí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿)
º£Æü¤Ï2025Ç¯8·î8Æü¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶åÀ±µ¤³ØÀê¤¤¤Ë¤è¤ë¡Öº£Æü¤Î±¿Àª¡×¤ò¤ªÆÏ¤±! ¶åÀ±µ¤³Ø¤È¤Ï¡¢À¸Ç¯·îÆü¤ò¤â¤È¤Ë±¿Àª¤Ê¤É¤ò´ÕÄê¤¹¤ëÀê½Ñ¡£³ÆËÜÌ¿À±¤ÎÁí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿¡¦µÈÊý°Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖËÜÌ¿À±¡×¤Ï?
2·î4Æü¡Á12·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1·î1Æü¡Á2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤ÎÁ°Ç¯ÅÙ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÇò¿åÀ±
1909Ç¯¡¦1918Ç¯¡¦1927Ç¯¡¦1936Ç¯¡¦1945Ç¯¡¦1954Ç¯¡¦1963Ç¯¡¦1972Ç¯¡¦1981Ç¯¡¦1990Ç¯¡¦1999Ç¯¡¦2008Ç¯¡¦2017Ç¯À¸
Æó¹õÅÚÀ±
1908Ç¯¡¦1917Ç¯¡¦1926Ç¯¡¦1935Ç¯¡¦1944Ç¯¡¦1953Ç¯¡¦1962Ç¯¡¦1971Ç¯¡¦1980Ç¯¡¦1989Ç¯¡¦1998Ç¯¡¦2007Ç¯¡¦2016Ç¯À¸
»°ÊËÌÚÀ±
1907Ç¯¡¦1916Ç¯¡¦1925Ç¯¡¦1934Ç¯¡¦1943Ç¯¡¦1952Ç¯¡¦1961Ç¯¡¦1970Ç¯¡¦1979Ç¯¡¦1988Ç¯¡¦1997Ç¯¡¦2006Ç¯¡¦2015Ç¯À¸
»ÍÎÐÌÚÀ±
1906Ç¯¡¦1915Ç¯¡¦1924Ç¯¡¦1933Ç¯¡¦1942Ç¯¡¦1951Ç¯¡¦1960Ç¯¡¦1969Ç¯¡¦1978Ç¯¡¦1987Ç¯¡¦1996Ç¯¡¦2005Ç¯¡¦2014Ç¯¡¦2023Ç¯À¸
¸Þ²«ÅÚÀ±
1905Ç¯¡¦1914Ç¯¡¦1923Ç¯¡¦1932Ç¯¡¦1941Ç¯¡¦1950Ç¯¡¦1959Ç¯¡¦1968Ç¯¡¦1977Ç¯¡¦1986Ç¯¡¦1995Ç¯¡¦2004Ç¯¡¦2013Ç¯¡¦2022Ç¯À¸
Ï»Çò¶âÀ±
1904Ç¯¡¦1913Ç¯¡¦1922Ç¯¡¦1931Ç¯¡¦1940Ç¯¡¦1949Ç¯¡¦1958Ç¯¡¦1967Ç¯¡¦1976Ç¯¡¦1985Ç¯¡¦1994Ç¯¡¦2003Ç¯¡¦2012Ç¯¡¦2021Ç¯À¸
¼·ÀÖ¶âÀ±
1903Ç¯¡¦1912Ç¯¡¦1921Ç¯¡¦1930Ç¯¡¦1948Ç¯¡¦1957Ç¯¡¦1966Ç¯¡¦1975Ç¯¡¦1984Ç¯¡¦1993Ç¯¡¦2002Ç¯¡¦2011Ç¯¡¦2020Ç¯À¸
È¬ÇòÅÚÀ±
1902Ç¯¡¦1911Ç¯¡¦1920Ç¯¡¦1929Ç¯¡¦1947Ç¯¡¦1956Ç¯¡¦1965Ç¯¡¦1974Ç¯¡¦1983Ç¯¡¦1992Ç¯¡¦2001Ç¯¡¦2010Ç¯¡¦2019Ç¯À¸
¶å»ç²ÐÀ±
1901Ç¯¡¦1910Ç¯¡¦1919Ç¯¡¦1928Ç¯¡¦1946Ç¯¡¦1955Ç¯¡¦1964Ç¯¡¦1973Ç¯¡¦1982Ç¯¡¦1991Ç¯¡¦2000Ç¯¡¦2009Ç¯¡¦2018Ç¯À¸
¢¨Ä´¤ÙÊý: À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Î4·å¤òÂ¤·»»¤·¤Æ10°Ê²¼¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£11¤«¤éÂ¤·»»¤Î·ë²Ì¤Î¿ô»ú¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¿ô»ú¤¬À±¤ÎºÇ½é¤Î´Á¿ô»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÇò¿åÀ±
Áí¹ç±¿ ¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¤¤¤µ¤«¤¤¤ä°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢ÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÍè¤Ê¤éÌµ´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´ÏÂ¤µ¤»¤ë¤È°ìµ¤¤Ë³ô¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¬¾å¼ê¡£¤¦¤Þ¤¯´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ Â©¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£¤¿¤Àº£Æü¤Î±¿µ¤¤Ï¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤êÌÜ¤Ë¿Ê¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Ä¹Â³¤¤¹¤ë°Å¼¨¡£¤¹¤°¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ÎÌóÂ«¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¤«·î¸å¤¯¤é¤¤¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤¬¡ý¡£
¶â±¿ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃù¤á¤Æ¤¤¿Ãù¶â¤ËÍøÂ©¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÝ¸±¤¬Ëþ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ªÎé¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡£¤¦¤ì¤·¤¤¼ýÆþ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Æü¤Ï¤â¤¦°ìÊâ¿Ê¤ó¤À±¿ÍÑÊýË¡¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼¡¤Î³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
»Å»ö±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Ê¹¤Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ë¸«¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÈ¤«¤¤¿§¤Î°áÁõ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×¡£
µÈÊý°Ì1 ËÌÅì
µÈÊý°Ì2 ÆîÀ¾
Æó¹õÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ µ¤»ý¤Á¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Áê¼ê¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤¬¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¸ÀÍÕ¤è¤êÀ¿°Õ¤¬¶áÆ»¡£º£Æü¤Ï¸ÀÍÕ¿ô¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤òÁý¤ä¤»¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Î¿´¤âÆ°¤½Ð¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îø°¦±¿ ¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÁ¤¨Êý¤¬·Ú¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤âÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¡£º£Æü¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¹¥´¶ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ ¥¿¥ó¥¹¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤ª¶â¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÀÎ¤Î¤ªºâÉÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤È¶â±¿¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ª¶â¤â¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤ÈÀª¤¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö±¿ ÏÃ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êº£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¡£É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Þ¤Ç¥Ú¥é¥Ú¥é¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤òË°¤¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£º£Æü¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ´Ê·é¤ÊÈ¯¸À¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÀ¾
µÈÊý°Ì2 ÆîÅì
»°ÊËÌÚÀ±
Áí¹ç±¿ ±¦¤Øº¸¤Ø¤È¡¢ºÙ¤«¤ÊÊý¸þÅ¾´¹¤¬É¬Í×¤Ê°ìÆü¤Ç¤¹¡£½ÀÆð¤ÊÂÎÀ©¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ú¤¯¹½¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤½¤³¤ÇÄäÂÚ¥â¡¼¥É¤¬¥ª¥ó¡£¡Ö²¿¤Ç¤âÍè¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¡¢ÄÉ¤¤É÷¤ò¿á¤«¤»¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿ ¸Å¤¤Í§¿Í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÁê¼ê¤Î¿ÍÊÁ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤òÄ¯¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Í§¿Í¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤âÎø¿Í´Ø·¸¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¶â±¿ ¤ª¶â¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤»¤½¤¦¤Êº£Æü¤Ï¡¢ATM¤Ç¤ª¶â¤ò¤ª¤í¤¹¼ê¿ôÎÁ¤Î¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤µ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¡¢¸½¶â¤ò¤ª¤í¤¹µ¤»ý¤Á¤¬¼º¤»¤¿¤ê¤·¤½¤¦¡£¤ª¤«¤²¤Çµ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢ºâÉÛ¤ÎÉ³¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£100±ß¤Ç¤â°Â¤¤¤ªÅ¹¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¡£
»Å»ö±¿ ¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ç¿¦¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊÒ¼ê´Ö¤Ç¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤ÇÇï»ÒÈ´¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£¤½¤ì¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦°Å¼¨¡£º£Æü¤Ï»Å»öÃç´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶ì¼ê¤ÊÊ¬Ìî¤òÀÚ¤ê³«¤¯»å¸ý¤Ë¡£
µÈÊý°Ì1 ËÌÀ¾
µÈÊý°Ì2 ¤Ê¤·
»ÍÎÐÌÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¸þ¾å¿´¤ÈÄ©Àï°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£Æü¤Ï¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ñ³Ê¼èÆÀ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¡£¤É¤ó¤É¤óÇ½ÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü¤Ë¤Ï°ìÈé¤à¤±¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½¼¼Â´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£
Îø°¦±¿ º£Æü¤Ï¡¢Îø°¦¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÂ¤«¤»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¤¬Î¥¤ì¤¿Áê¼ê¤È¤ÎÎø°¦¤Ê¤É¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾Ã¤¨¤ÆÎø¿´¤ØÈ¯Å¸¡£Â¾¤Ë¤âÀ©Ìó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îø¤Ë²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ ¤¤¤Ä¤âÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¤ò¸«Ä¾¤¹¤Î¤ËÎÉ¤¤Æü¤Ç¤¹¡£¶ä¹Ô°ú¤Íî¤È¤·¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¡¢ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½ÀÂç¡£¤½¤·¤Æ¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ÇÀáÌó¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎÇ¯²ñÈñ¤Ê¤É¤â¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¡¼¥É¤Ê¤éÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ °¤¤ÅÀ¤ò²þÎÉ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢º£Æü¤ÏÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢Äó°Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»¿À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¶Ã¤¯¤Ï¤º¡£²þÎÉ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤µ¤¨À°¤¨¤Ð¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Ï³Ú¡¹À®²Ì¤¬½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 ËÌÀ¾
µÈÊý°Ì2 ËÌÅì
¸Þ²«ÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¤É¤¦¤»³ð¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡¢¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤¿´ê¤¤¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ë²¿¤«ÅØÎÏ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÉ÷¤¬¿á¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤³¤Ç¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¤ÈÍßÄ¥¤é¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿ ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¼þ¤ê¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÆü¡£¤³¤ó¤ÊÆü¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¹µ¤¨¡¢°ìÊâ²¼¤¬¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸¬µõ¤µ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÊªÉ¾¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¤¸¤Ã¤È°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤â¸ú²Ì¤¢¤ê¡£
¶â±¿ ÃùÃß¤äÃù¶â¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë°ìÆü¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤ÃùÃßÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤äÀáÀÇÂÐºö¡¢500±ß¶ÌÃù¶â¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹Â³¤¤¹¤ë¤Î¤ÇÀÑÎ©¶â³Û¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ ¾º¿Ê¤ä¾º³Ê¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢ÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÂÇ¿Ç¤È¤¤¤¦·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¾ò·ï¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ê¡£ÎäÀÅ¤ËÊª»ö¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ëÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢È´¤«¤ê¤Ê¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÀ¾
µÈÊý°Ì2 À¾
Ï»Çò¶âÀ±
Áí¹ç±¿ ¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï½¼¼Â´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¿©»ö²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éº£Æü¤ÏÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ª¶á¤Å¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë¤â¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ëÍ¦µ¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¡£
Îø°¦±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼þ°Ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ëÆü¡£º£Æü¤ÏÎø°¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â·ëº§¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍýÁÛ¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ëº§¾ò·ï¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈµÈ¡£
¶â±¿ ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥¥ë¤¬¤ª¶â¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¥¹¥¥ë¤òÍß¤·¤¤¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£³¨¤òÉÁ¤¯¡¢»í¤òÆÉ¤à¡¢ÁÝ½ü¤Î¥³¥Ä¤ä¤ªÎÁÍý¤Ê¤É¤Ê¤É¡£³Ú¤·¤¯¤ª¶â¤¬²Ô¤²¤Þ¤¹¡£
»Å»ö±¿ ½¸ÃæÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëº£Æü¤Ï¡¢¾¯¤·ÌÌÅÝ¤À¤È»×¤¦ºî¶È¤ò°ìµ¤¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Õ³°¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¿Ê¤à¤Î¤Ç¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áá¤á¤ËÊÒÉÕ¤¤¤¿¤éÄ¹µï¤ÏÌµÍÑ¡£Áá¤á¤ËÂà¼Ò¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£
µÈÊý°Ì1 ËÌÀ¾
µÈÊý°Ì2 À¾
¼·ÀÖ¶âÀ±
Áí¹ç±¿ ÀÎ¤Î¾ï¼±¤ä¸Å¤¤¹Í¤¨¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾®¸À¤ò¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¤È¤Ï¤Í¤Î¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï³Ñ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±Î®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¾ï¤Ë³×¿·Åª¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡£¼þ¤ê¤¬¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Îø°¦±¿ ¡ÖÆ¨¤¬¤·¤¿µû¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸å²ù¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âº£Æü¤Ï¤½¤ì¤ò¥Ð¥Í¤ËÎø°¦¥â¡¼¥É¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÁ´³«¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶â±¿ º£Æü¤Ï¼ýÆþ¤è¤ê¤â»Ù½Ð¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤È¤¡£ºÙ¤«¤Ê¤ª¶â¤Ç¤â°Õ³°¤È¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Âç¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥«¡¼¥É¤ä¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢°ìÅÙÍøÍÑ¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Å»ö±¿ »×¤¤¹þ¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ÎÃé¹ð¤¬¼ª¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Àµ²ò¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤â¤Ã¤È»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ó¥¬¤ä±Ç²è¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 ËÌÀ¾
µÈÊý°Ì2 ÆîÅì
È¬ÇòÅÚÀ±
Áí¹ç±¿ ¤³¤Î¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤ÏÂ»¡¢¤³¤Î¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤ÏÆÀ¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·×»»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¡£Â»ÆÀ¤Ç¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤âÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¤ä¿Í´ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
Îø°¦±¿ Îø¿Í¤Î¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¢¤é¤Ìµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÌµÍý¤Ë¸í²ò¤ò²ò¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¡¢½é¿´¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¡£ºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤Îå«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â±¿ ¹â³Û¤Ê¶µºàÈñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¤¹¤ë¤È¸µ¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ëµ¤ÇÜÁý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î½ÐÈñ¤ÏÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬µÈ¡£
»Å»ö±¿ ´°¤Ú¤¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤Û¤³¤í¤Ó¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë°ìÆü¡£¤½¤Î¤Û¤³¤í¤Ó¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢½õ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡£º£Æü¤Ï¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤Ë¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÈÊý°Ì1 ÆîÀ¾
µÈÊý°Ì2 À¾
¶å»ç²ÐÀ±
Áí¹ç±¿ º£Æü¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¼å¤¤ÉôÊ¬¤ò¸«¤»¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëº£Æü¤Ï¤¤Ä¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶»¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤äÎø¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢´Å¤¨¤Æ¡£º£Æü¤Ïµã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢´¶¾ð¤òÈ¯»¶¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£
Îø°¦±¿ ¹âÎæ¤Î²Ö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁê¼ê¤Ë¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆü¡£º£Æü¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤ì¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÁÛÄêºÑ¤ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£Æü¤ÏÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¶â±¿ ¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤Î¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¡£ÆÃ¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ä·¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢¤ÎÆ»¶ñ¤Ï¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÌ¤ÎÆü¤Ë½èÊ¬¤ò¡£´°Á´¤ËÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬¶â±¿¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
»Å»ö±¿ º£Æü¤Ï¾¯¤·¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê»Å»ö±¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¿·¤·¤¤³èÏ©¤ò¸«½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤½ÐÍè»ö¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»×¤ï¤Ì¿Íºà¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤ê¡¢Íê¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¾å»Ê¤¬Íê¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
µÈÊý°Ì1 À¾
µÈÊý°Ì2 ËÌÅì
