º£¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¡Ö¶¯¤¤¡×¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê5Ì¾
¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ½ÎÏ¡×¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¤É¤ì¤À¤±Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÉ¾²Á¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡ØGMS¡Ù¤«¤é¡Ö¸½ºßÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¡È¶¯¤¤¡É¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¥È¥Ã¥×5¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
5°Ì¡§¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼
¹ñÀÒ¡§¥É¥¤¥Ä
¥¯¥é¥Ö¡§¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ç·¯Î×¤¹¤ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÈÃÎÀ¤òºÇ¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÀ¸¤«¤·¡¢½ÓÉÒ¤ËÆ°¤¤Ê¤¬¤é¤âÂÎ¤Î¶¯¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÁê¼ê¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°Ç½ÎÏ¤â°ìµéÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤ò°ì¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ËÉ¤°ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£¥à¥é¥Ãµ¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·âÀï½Ñ¤òµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¡£
4°Ì¡§¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯
¹ñÀÒ¡§¥Ù¥ë¥®¡¼
¥¯¥é¥Ö¡§¥Ê¥Ý¥ê
¥í¥á¥ë¡¦¥ë¥«¥¯¤Ï191cm¤Î¿ÈÄ¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ93kg¤òÄ¶¤¨¤ëÂÎ½Å¤òÈ÷¤¨¤¿À¤³¦Åª¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÍ¿ÊÎÏ¤È¶õÃæÀï¤Ç¤Î»ÙÇÛÎÏ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Ç¯¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
ÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÎÏ¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¾ì¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅ·²¼°ìÉÊ¤Ç¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁ°Àþ¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥×¥ì¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶þ¶¯¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀï¤¤¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
3°Ì¡§¥¢¥À¥Þ¡¦¥È¥é¥ª¥ì
¹ñÀÒ¡§¥¹¥Ú¥¤¥ó
¥¯¥é¥Ö¡§¥Õ¥é¥à
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î½ÅÀï¼Ö¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½FW¥¢¥À¥Þ¡¦¥È¥é¥ª¥ì¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤ÏºÙ¿È¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ç³»¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÚÆù¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¡£
ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥é¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐÖµ¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï°ì½Ö¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÂ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
·èÄêÎÏ¤ä°ì´ÓÀ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹¥Ä´»þ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö½ÅÀï¼Ö¡×¡£ÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
2°Ì¡§¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É
¹ñÀÒ¡§¥Î¥ë¥¦¥§¡¼
¥¯¥é¥Ö¡§¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£
2°Ì¤Ë¤Ï¸½Âå¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤ÆÅµ·¿Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡£¤Þ¤À25ºÐ¤È¼ã¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤ÇÍË¾¤ÊÂç·¿FW¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¡Á¤Î¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦ÞÕÌ¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢ÁöÎÏ¤ÈÂÎÎÏ¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¡¢ÇúÈ¯ÎÏ¡¢·èÄêÎÏ¤ËÆùÂÎÅª¤Ê¶¯¿Ù¤µ¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¤¿¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°Îã¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë·ç¤±¤¿¤È¤³¤í¤Î¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°Àþ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Æ¤ÐÃ¯¤Ë¤âÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¡£°ìÅÙ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ë¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
1°Ì¡§¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯
¹ñÀÒ¡§¥ª¥é¥ó¥À
¥¯¥é¥Ö¡§¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë
¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔÆ°¤Î1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬¸Ø¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡£Âî±Û¤·¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤ä¼éÈ÷µ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¤¢¤ë¡£
193cm¤È¤¤¤¦¿ÈÄ¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿ÂÎ´´¤òÈ÷¤¨¡¢¶õÃæÀï¤Ç¤âÃÏ¾åÀï¤Ç¤âÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡£Áê¼ê¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÍÞ¤¨¹þ¤à½Ñ¤ò²¿¼ïÎà¤â¶î»È¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¸°¤ò¤«¤±¤ë¡£
¶Ã¤¯¤Ù¤¶ÚÆù¤ò¤Ä¤±¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê10Ì¾¡¢¤½¤Î¡ÖÊÑ²½¡×¤ò¸«¤ë
·ã¤·¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ì¤«È¬¤«¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¼é¸î¿À¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¡£