¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬¼«ÀÕ£±¤â¼ººö¤âÍí¤ß¾¡¤ÁÀ±ÉÕ¤«¤º¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤éÉé¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡µð¿Í¤¬£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£²¡½£³¤ÇÇÔ¤ìÏ¢¾¡¤¬£³¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï£¶²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤ÈÇ´Åê¤âÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÅÄÃæ¾¤Ï£³²ó¤Þ¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥È¯¿Ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢£³²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀô¸ý¤ÎÀèÀ©ÂÇ¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©Ä¾¸å¤Î£´²ó¤Ë¤ÏÆó»à¤«¤é£²¼ÔÏ¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¥ª¥¹¥Ê¤ËÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ»î¹ç¤Ï°ì»þ¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â£µ²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÅÄÃæ¾¤Îµ¾ÂÇ¤Ê¤É¤«¤é°ì»à»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È´Ý¤¬µ¾Èô¤òÊü¤ÁºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÀ±¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤Ù¤¯£¶²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂ¼¾å¤ÏÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿ÂÇµå¤È¤¹¤ë¤âÆóÎÝ¡¦ÁýÅÄÂç¤¬¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤·ÄËº¨¤Î¼ººö¡£Â³¤¯¥ª¥¹¥Ê¡¢ËÌÂ¼·Ã¤ÏÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÆó»à¤È¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹²¬¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¡£¸å¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿£²ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷¤¬ÃæÂ¼¤ËÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿ÆóÁö¡¦Â¼¾å¤¬ËÜÎÝ¤ËÀ¸´Ô¤¹¤ë¤È¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ÏÌ¸»¶¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï£´ÈÖ¼ê¡¦ÅÄÃæ±Í¤¬£²¡½£²¤Î£¸²ó¤Ë¥ª¥¹¥Ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·£±£¹»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¼ºÅÀ¡£¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÀËÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤ÏÅÄÃæ¾¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤Í¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡£»Íµå¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿µ½Å¤ËÅê¤²¤Æ¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤À¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡££¶²ó¤Î¥ß¥¹¤¬Âç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¦¤ó¡£¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤éÉé¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Ï¤¤¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤âÁê¼êÀèÈ¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ÀÐÀî¤òÁ°¤Ë£²ÅÀ¤³¤½Ã¥¤Ã¤¿¤¬·×£³°ÂÂÇ¤È´°Á´¹¶Î¬¤È¤Ï¤¤¤«¤º¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î»Ø¼¨¤Î¥ß¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¦¤ó¡£¤â¤¦½ÑÃæ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤¿¡£