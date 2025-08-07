ÅÄÃæ¾Âç¤Î¡Ö¥»¥ó¥¹¤¹¤´¤¤¤ï¡×¡¡¾×·â¤Î¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¡Ä12Ç¯¤Ö¤ê²÷²»¤Ë¡Ö·ã¥ì¥¢¤Ê¤â¤Î¸«¤ì¤¿¡×
ÀÐÀî²íµ¬¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤òº¸Ãæ´Ö¤Ë±¿¤ó¤À
¢£µð¿Í ¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê7Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤¿¡£µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ï7Æü¡¢ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯¡£3²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ïº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂÇ¼Ô¤è¤êÂÇ¤Æ¤½¤¦¡×¡Ö·ã¥ì¥¢¤Ê¤â¤Î¸«¤ì¤¿¡×¤ÈSNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï3²ó¤Þ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤ò¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é¤Î5µåÌÜ¡¢ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤ò¾å¼ê¤¯½¦¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢±Ô¤¤ÂÇµå¤¬º¸Ãæ´Ö¤ò³ä¤Ã¤¿¡£Íª¡¹¤ÈÆóÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¡¢¾ìÆâ¤Ï´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡¼Â¤ËNPB12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ò¥Ã¥È¡£¡ÖÂÔ¤Ã¤ÆÁÛÁü°Ê¾å¤ËÎÉ¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¤ó¡×¡ÖÌî¼ê¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÀ¤³¦Àþ¤â¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤»¤ë¥Ò¥Ã¥È¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê·ã¥ì¥¢¤Ê¤â¤Î¸«¤¿¤ó¤«¡×¡ÖÌîµå¥»¥ó¥¹¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤ï¡×¡ÖÂÇµå¥¨¥°¤¹¤®¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬98Æü¤Ö¤ê¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢NPBÄÌ»»121¾¡¡¢MLBÄÌ»»98¾¡¤Ç·×199¾¡¤È¤Ê¤ë¡£¡ÈÂçÂæ¡É¤Î200¾¡¤¬¤«¤«¤ëÅÐÈÄ¤Ï¡¢4²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ1-1¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë