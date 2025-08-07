アニメ化・実写映画化もされ、累計発行部数は2000万部を超える大人気漫画『推しの子』（集英社）。2024年に完結したが、作画を担当した横槍メンゴ（@Yorimen）がXにポストしたイラストが4.5万いいねを記録するなど話題になっている。

【画像】『【推しの子】』横槍メンゴが公開したアイとカミキヒカルのイラスト

「何億光年 #推しの子」という文字と共にポストされたのは、主人公アクアとルビー2人の母親でもあり、大人気アイドルでもあったアイと、この漫画のヒールとも言えるカミキヒカルを描いたイラスト。手を握り見つめ合う2人のイラストは、ラフ状態の一枚絵ながら作中の関係性を想起させ、ファン中心に大きな反応が寄せられた。

TVアニメ『推しの子』は、2024年に第2期が放送され、「2.5次元舞台編」と「プライベート編」までが映像化。第3期の放送開始は2026年に予定されており、期待が高まっている。YouTubeの「TVアニメ【推しの子】公式チャンネル」では雨の中傘を指す、アクアの姿が印象的な第3期のティザービジュアル映像も公開されている。

「TVアニメ【推しの子】日本全国project【47都道府県の子】」と銘打ち、全国47都道府県をイメージした【推しの子】キャラが各地の銘菓などとコラボする、まさに日本中を巻き込んだ施策も展開されている。記事執筆時の最新動画では、アイが、名産である桃のイメージを取り入れたフリルのついたピンクの浴衣を着て、福島県を【推す】動画が公開されている。

また、横槍メンゴは8月5日には「生きてて一番緊張する絵納品したので燃え尽きている～」とポストしている。『推しの子』に関連するかは不明だが、近日中にでも何らかの企画が始まり、引き続き読者を楽しませてくれそうだ。

（文=リアルサウンド ブック編集部）