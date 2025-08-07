“121分”に決勝弾「マジ助かった」。抜群の勝負強さを誇る神戸の日本代表FWに脚光「頼りになる男」「サイコーです！」【天皇杯】
激闘に決着をつけた。
ヴィッセル神戸は８月６日、天皇杯のラウンド16で東洋大とノエビアスタジアム神戸で対戦。90分では決着がつかず、延長戦にもつれ込んだ一戦で、決勝ゴールを決めたのがFW宮代大聖だ。
１−１で迎えた終了間際の120＋１分、DF広瀬陸斗のクロスを相手GKがファンブル。こぼれ球に素早く反応した宮代がヘッドで押し込んだ。
神戸がこの得点シーンを公式YouTubeチャンネルで公開すると、コメント欄には以下のような声が寄せられた。
「宮代サイコーです！」
「早く海外いけ」
「宮代選手の頼もしさが一段と増してて凄いです!!」
「マジ助かった。タイセイ」
「良いところにいる宮代」
「頼りになる男」
「いつもいいとこおるな」
「神戸の新エース、大聖選手に感謝」
日本代表にも名を連ねる25歳のストライカーが、抜群の決定力でチームを勝利に導いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】激闘に決着！ ヴィッセル宮代大聖のヘディング弾！
【動画】激闘に決着！ ヴィッセル宮代大聖のヘディング弾！