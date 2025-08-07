東洋大戦で延長戦の後半にヘッドで決勝弾の宮代（左）。写真：永島裕基

　激闘に決着をつけた。

　ヴィッセル神戸は８月６日、天皇杯のラウンド16で東洋大とノエビアスタジアム神戸で対戦。90分では決着がつかず、延長戦にもつれ込んだ一戦で、決勝ゴールを決めたのがFW宮代大聖だ。

　１−１で迎えた終了間際の120＋１分、DF広瀬陸斗のクロスを相手GKがファンブル。こぼれ球に素早く反応した宮代がヘッドで押し込んだ。
 
　神戸がこの得点シーンを公式YouTubeチャンネルで公開すると、コメント欄には以下のような声が寄せられた。

「宮代サイコーです！」
「早く海外いけ」
「宮代選手の頼もしさが一段と増してて凄いです!!」
「マジ助かった。タイセイ」
「良いところにいる宮代」
「頼りになる男」
「いつもいいとこおるな」
「神戸の新エース、大聖選手に感謝」

　日本代表にも名を連ねる25歳のストライカーが、抜群の決定力でチームを勝利に導いた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

