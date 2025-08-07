広陵野球部インスタの“いじり”過去投稿に批判殺到「ぐうの音も出ない程の畜生」「あかん。サイテーや」
暴力事件が明るみに出て、批判を多く集めている広陵高校硬式野球部。そうした中、公式Instagramが2022年12月18日に投稿した内容が注目されています。
【投稿】批判殺到の内容とは？
「広陵野球部、OBに対してもこんなぐう畜対応するくらいやからな」「生徒は多分公式のインスタアップしないから、これ書いてるの顧問かコーチでしょ？ぐうの音も出ない程の畜生」「壊滅的に礼儀というもんを知らんよな…」「イジりとイジメの境界線が分からない人間が多い組織なんやろうな」「性格悪すぎだろ」「他人を下げて取ろうとする笑いって大抵面白くないんだよな」「あかん。サイテーや」などの厳しい声が。
一方で「一種の愛と感じはする 常軌を逸した滑り方してるだけで」といった声も。また広島出身ではあるものの同校出身ではない、阪神タイガース所属の西純矢選手が「いいね」を押して反応していることから、「西純矢がいいね押してて草」「西純矢が1番のぐう畜で草」という声も上がりました。
現在開催中の第107回全国高等学校野球選手権大会には予定通り出場すると日本高野連は発表しました。同校は、2025年8月7日18時45分開始予定の第4試合で旭川志峯と対戦します。注視したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】批判殺到の内容とは？
「性格悪すぎだろ」「昨シーズン阪神タイガースでコーチをされ球団ワーストの26試合完封を叩き出された新井良太さん（平成14年卒）が挨拶に来られました」とつづり、元プロ野球選手で現在は広島東洋カープの二軍打撃コーチを務めている新井良太さんが笑顔を見せる写真を1枚載せている同アカウント。「球団ワーストの26試合完封を叩き出された」という不名誉な事柄をあえて記載していることに対し、ネット上で批判の声が上がっています。
一方で「一種の愛と感じはする 常軌を逸した滑り方してるだけで」といった声も。また広島出身ではあるものの同校出身ではない、阪神タイガース所属の西純矢選手が「いいね」を押して反応していることから、「西純矢がいいね押してて草」「西純矢が1番のぐう畜で草」という声も上がりました。
当時は好意的な声が同投稿に当時寄せられたコメントでは、「カープ頑張ってくださいね！」「母校にもイジられる人の良さですね」「めちゃめちゃディスられてるやんw」と、好意的な声がみられます。暴力事件の事実を多くの人が知ってしまったからこそ、見方が一変したようです。
現在開催中の第107回全国高等学校野球選手権大会には予定通り出場すると日本高野連は発表しました。同校は、2025年8月7日18時45分開始予定の第4試合で旭川志峯と対戦します。注視したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)