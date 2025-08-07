世界を騒がせたドジャース・大谷翔平（31）の元専属通訳・水原一平（40）の賭博スキャンダル。本人は4年9か月の禁固刑で今年6月に収監されたが、ここにきて大谷の頭を悩ませるニュースが飛び込んできた。

【画像】収監直前、“激太り”していた水原の全身短パン姿、騒動直前まで住んでいた高級住宅。大谷、真美子さんと水原夫妻の「4人の集合写真」も

「7月末、アメリカのエンタメ雑誌『Variety』が、『大谷と水原のスキャンダルを題材にしたテレビドラマが実現間近』と報じたのです。

報道によると、昨年から取り組みを続けてきた制作会社と、米・ケーブルテレビ局『Starz』との契約が内定。脚本は、大谷と同じ30代のアレックス・コンヴェリーに決まっていると報じられました」

30代のコンヴェリーは2023年、ナイキの大ヒットスニーカー「エアジョーダン」誕生秘話を描いた映画『Air／エア』の脚本を務め、世界的大ヒットを収めた新進気鋭の脚本家だ。

『Air／エア』ではマイケル・ジョーダン（62）という伝説的なスター選手を扱い、緻密な取材をもとにヒューマンドラマを描いたコンヴェリーだが、大谷は現役選手だ。どれほど詳細に描かれるのか。海外の映画事情に詳しいライターが語る。

「大谷サイドや水原に許可を取らず、『第三者が事件を描く』という体裁で制作されるはず。制作サイドにはスポーツメディアの記者も加わっており、周辺取材をもとに事件を描くドキュメンタリー作品になると想定されます」

ドラマ公開に際して、大谷サイドが恐れる米国特有の要素がある。

「日本の映画業界では、現実に起こった事件をモデルとした映画では登場人物の名前を微妙に変えて、あくまでも『フィクション』という形をとることが多いんです。

例えば『地面師たち』（2024、Netflix）は、2017年に実際に起きた『積水ハウス地面師詐欺事件』がモデルとされていますが、不動産会社の名前も『石洋ハウス』とズラしていますよね。

しかしアメリカでは、ノンフィクション映画は実名で描くことも多い。＃MeToo運動の発端となった性暴力事件を追った映画『SHE SAID／シー・セッド その名を暴け』（2022）は、性犯罪者の名前もその被害者の名前も、全て実名で描いています。

仮に今回、大谷の実名でドラマが放送されるとなれば、大谷としてはかなりショッキングでしょう。球団や大谷が制作サイドに抗議する可能性も十分に考えられる」（同前）

日本では見られるのだろうか。

「『Starz』のドラマを直接日本で見ることは基本的には難しいですが、ネットフリックスなど海外の配信サイト上に配信されれば、日本でも閲覧可能になるかもしれません」

大谷はいつまでこのスキャンダルに振り回されなければならないのだろうか──。