石破茂になりきった茂木健一郎「私は眠ってなんかいませんよ！」 “平和式典中も『寝ているふり』で日本の未来を考えていた”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
話題の動画『お笑い記者会見。石破茂総理「私は眠ってなんかいませんよ！」』で、脳科学者の茂木健一郎さんが石破茂総理になりきって、“眠っていた疑惑”についてユーモアたっぷりに語った。動画内で茂木さんは「私、今、寝てませんよ。そんな大事な時に居眠りするような私ではございません」ときっぱり否定。そのうえで、「日本国の発展、世界の平和を考えるためには…沈思黙考することが大事なんでね、それを寝てるなんてそんな」と独自の見解を披露した。
続けて、「おにぎり食べるときは勢いよく食べるじゃないかと、おっしゃるかもしれませんが、平和記念式典の最中にそんなおにぎりを食べるような、はしたない真似はできません」と発言し、公の場での所作にも気を配る“総理像”をコミカルに演じた。
さらに、3連敗、4連敗しても総理の座を続けるという“執念”についても「選挙で3連敗してもなおもやめずに、総理の椅子に座るにはどうすればいいか。あの先生、この先生、あの寝回し、この寝回し、いろいろ考えていた」とユーモラスな語り口で熱弁。「たとえ、寝ているふりをしているときにも、本当に寝ていることはまずありません」「石の上にも3年、石破の上にも10年の長期政権を狙っている石破茂でございます」と、演じ切る姿が印象的だった。
動画の最後は、「そしたら、これからまた、石破茂内閣の延命策を、考えたいと思いますので、失礼いたします」としつつ、「今、本当眠ってたわ。ごめんね、石破さん」と本音がぽろり。観る者の笑いを誘う締めくくりとなった。
