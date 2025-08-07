【「みんなで決める！第2回・マンガ総選挙」一般投票結果】 8月7日 発表

ドワンゴは、同社が運営するWEBマンガサービス「ニコニコ漫画」にて、各ジャンルの1位を決定するユーザー参加型投票企画「みんなで決める！第2回・マンガ総選挙」の一般投票結果を公開した。

今回のマンガ総選挙では、「異世界」および「ラブコメ」、「グルメ」の3ジャンル（選挙区）からノミネートされた作品を対象に一般投票が実施された。投票期間は7月16日から30日まで。

各ノミネート作品は、「1位獲得時のマニフェスト」、「所属党名」、「選挙ポスター風画像」などを特設サイト上で公開し、ユーザーは作品の魅力はもちろんのこと、マニフェストの魅力度や党名といった要素も含め、様々な角度から評価しながら自分の推し作品に投票した。投票数は12万票超えとなり、部門別では「異世界」が最多票を獲得。続いて、初実施の「グルメ」ジャンルが2位となり、グルメマンガの注目度の高さが見える結果となった。

「異世界」ジャンルでは、累計500万部突破を記録する「異世界おじさん」が首位となり、「豪華すぎる」とユーザーから注目を集めたマニフェスト「アニメキャストによるボイスコミック制作」の実施が決定した。「ラブコメ」ジャンルでは、ニコニコ漫画にて読切掲載時に大きな反響を呼び、連載化された「王子様の友達」が首位に輝き、マニフェスト「犀川メインのショート漫画を描き下ろし」が決まった。今年初実施の「グルメ」ジャンルでは、2024年の配信当初から複数回日本のXトレンドで1位にランクインした話題作「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」が1位を獲得。マニフェスト「コミックス1巻分のエピソードを期間限定無料公開」が実施される。各作品のマニフェスト実施時期などの詳細は、ニコニコ漫画公式Xにて順次発表される。

あわせて、8月7日から8月14日の7日間にわたり、1位を獲得した作品の「受賞記念・無料話増量」キャンペーンが実施される。

「みんなで決める！第2回・マンガ総選挙」結果発表

【投票結果】選挙区（1）：「異世界コミッ区」（異世界ジャンル）

1位「異世界おじさん」

（所属政党：夢宣言党/獲得票数：26,074）

【受賞コメント】

いつも異世界おじさんの応援ありがとうございます。

皆様のホットなご声援によりこのたび一位を取ることができ、大変嬉しく思っています！

作者も驚いた豪華公約のボイスコミックも、是非観て聴いてくださいね！（著者：殆ど死んでいる氏）

【実施マニフェスト】

・「アニメキャストによるボイスコミックを制作します！」

※2025年秋頃公開予定。追加情報はニコニコ漫画公式Xにて発表。

□「異世界おじさん」作品ページ

2位「片田舎のおっさん、剣聖になる」

（所属政党：中年応援党/獲得票数：18,207）

□「片田舎のおっさん、剣聖になる」作品ページ

3位「RTA走者はゲーム世界から帰れない」

（所属政党：最速クリア党／獲得票数：7,945）

□「RTA走者はゲーム世界から帰れない」作品ページ

【投票結果】選挙区（2）：「胸キュントキメ区」（ラブコメジャンル）

1位「王子様の友達」

（所属政党：モテ格差是正党/獲得票数：10,852）

【受賞コメント】

皆さまのおかげで「王子様の友達」がマンガ総選挙胸キュントキメ区で第1位に選ばれました！

投票と応援、本当にありがとうございました！！すごく嬉しいです！

これからも楽しんでいただけるように頑張りますので、今後ともよろしくお願いいたします！（著者：すけろく氏）

【実施マニフェスト】

・「犀川メインのショート漫画を描き下ろします！」

※2025年冬頃公開予定。追加情報はニコニコ漫画公式Xにて発表。

□「王子様の友達」作品ページ

2位「生意気なギャル姉を解らせる話」

（所属政党：歩み寄り促進連合/獲得票数：3,692）

□「生意気なギャル姉を解らせる話」作品ページ

3位「同じギルメンの声が好き」

（所属政党：声フェチ合法化党/獲得票数：3,597）

□「同じギルメンの声が好き」作品ページ

【投票結果】選挙区（3）：「おいし区」（グルメジャンル）

1位「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」

（所属政党：大盛り推進党/獲得票数：8,663）

【受賞コメント】

このたびは「もちづきさん」を「グルメ」部門の1位に当選させてくださり、ご投票いただきました皆様、ありがとうございました！ 作者のまるよのかもめ先生共々、ドカ喜びしております！ 当選の公約として、人気の回がドカ盛り沢山の単行本1巻分エピソードをヤングアニマルWebで期間限定無料公開いたしますので、お楽しみにどうぞ。公開時期は後日、作品公式Xにて発表予定です。腹ペコ望月さんを今後とも応援よろしくお願いします！（担当編集：吉永氏）

【実施マニフェスト】

・「『ある』のがいけない!!!回・ダイエット回・休日キラキラ回を含むコミックス1巻分のエピソードを期間限定で無料公開!!」

※2025年11月末公開予定。追加情報はニコニコ漫画公式Xにて発表。

□「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」作品ページ

2位「魔王城の料理番 ～コワモテ魔族ばかりだけど、ホワイトな職場です～」

（所属政党：魔族の食卓を守る会/獲得票数：8,090）

□「魔王城の料理番 ～コワモテ魔族ばかりだけど、ホワイトな職場です～」作品ページ

3位「孤独のグルメ」

（所属政党：無所属/獲得票数：6,989）

□「孤独のグルメ」作品ページ

「みんなで決める！第2回・マンガ総選挙」概要

「投票権は満0歳から！ユーザーが”好き”で選ぶ作品がこれからのニコニコ漫画代表作に!?」をコンセプトに2024年より実施されており、今年2025年で2回目となる。

投票期間：7月16日11時～7月30日11時

投票方法：総選挙特設サイトより、1作品ごとに1日1票投票可能（会員登録不要）

ノミネート作品：異世界・ラブコメ・グルメの3部門にて、各出版社の自薦または他薦により各8作品をノミネート。

マニフェストについて：作品ごとに“1位に選ばれた場合に必ず実現する内容”を各作品の制作陣が設定し、投票開始時より総選挙特設ページにて公開（例：「ショート漫画を描き下ろします！」・「ボイスコミックを制作します！」・「24時間限定で〇〇やります！」など）

□投票詳細ページ

□特設ページ（8月7日11時より結果を公開）

無料施策：1位を記念し、各選挙区（「異世界」・「ラブコメ」・「グルメ」）の1位作品は7日間限定で無料話増量を実施。

・実施期間：8月7日11時～8月14日11時

・対象作品：「異世界おじさん」・「王子様の友達」・「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」