QTnetは、運営するMVNOサービス「QTモバイル」で「期間限定！motorola夏のスマホ割引キャンペーン」を実施している。期間は9月30日まで。

キャンペーン対象の機種は、モトローラ製Androidスマートフォン「razr 50」、「edge 40 neo」、「g66j 5G」の3機種。

「razr 50」は、通常価格13万5850円のところ1万6500円引きの11万9350円で購入できる。24回の分割払いの場合は、初回5500円、2回目～は4950円／月で利用できる。36回払いの場合は、初回3850円、2回目～は3300円／月で利用できる。

razr 50

「edge 40 neo」は、通常価格5万5440円のところ7700円引きの4万7740円で購入できる。24回の分割払いの場合は、初回2200円、2回目～は1980円／月で利用できる。

edge 40 neo

「g66j 5G」は、通常価格3万6960円のところ2200円引きの3万4760円で購入できる。24回の分割払いの場合は、初回1870円、2回目～は1430円／月で利用できる。

g66j 5G

対象となるのは、9月30日までの期間中、QTモバイルを新規契約または乗り換え（MNP）すると同時に「razr 50」、「edge 40 neo」、「g66j 5G」を購入するユーザー。もしくは、対象機種へ機種変更をするユーザーが対象となる。