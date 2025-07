システムエンジニアのサイモン・ウィリソン氏が、ノートPCで大規模言語モデル(LLM)をローカル実行して「スペースインベーダー」を作り上げたと報告しました。ウィリソン氏は、「2022年発売のノートPCで実行できたことが驚きだった」と付け加えています。My 2.5 year old laptop can write Space Invaders in JavaScript now, using GLM-4.5 Air and MLX

https://simonwillison.net/2025/Jul/29/space-invaders/ウィリソン氏が使用したのは2022年に登場したM2搭載MacBook Proです。2022年というと、OpenAIのチャットボット「ChatGPT」が一般公開された頃の話で、「ノートPCでAIをローカル実行」という話はおろか、そもそも大規模言語モデル(LLM)を用いたチャット生成AIすらまともに浸透していなかった時期のノートPCです。ウィリソン氏は、2025年に登場したLLM「GLM-4.5-Air」と、Appleシリコンで機械学習モデルをトレーニング・デプロイするためのフレームワーク「MLX」を組み合わせてAIを使うことにしました。別の開発者がMLX向けに44GBの3ビット量子化バージョンのGLM-4.5-Airを構築していたので、64GB MacBook Proを使うウィリソン氏はこのバージョンを採用しています。ウィリソン氏は「スペースインベーダーを実装するHTMLとJavaScriptのページを作成してください」といったプロンプトを入力。AIは推論を始め、「ユーザーはHTML、CSS、JavaScriptを使用してスペースインベーダーゲームを作成してほしいと要望しています。次の機能を備えた完全な機能的なゲームを作成する必要があります。左右に移動し、射撃できるプレイヤーの宇宙船。隊列を組んで移動し、反撃する敵のインベーダー。スコア追跡。ライフ/ヘルスシステム。ゲームオーバー条件……」と思考しました。続いてHTMLとデバッグ出力が続き、ゲームを完成させました。AIの出力結果は以下で確認できます。space_invaders.txt · GitHubhttps://gist.github.com/simonw/9f515c8e32fb791549aeb88304550893#file-space_invaders-txt-L61できあがったスペースインベーダーゲームは以下の通り。ウィリソン氏は「モデルはピーク時で約48GBのRAMを使用し、残りの16GBを他の作業に割り当てる必要がありました。モデルを実行するために多くのアプリを終了させましたが、一度動き出せば速度はかなり良好でした。2025年にリリースされたほぼすべてのモデルがコーディングに特化している点は興味深いです。これらのコーディングモデルは現在非常に優秀になっています。2年前、初めてLLaMAを試した当時、同じノートPCがGLM 4.5 AirやMistral 3.2 Small、Gemma 3、Qwen 3、そして過去6ヶ月間で登場した他の高品質モデルと同等の能力を持つモデルを実行できる日が来るとは夢にも思いませんでした」と語りました。