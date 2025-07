Adobeが画像編集ソフト・ Photoshop の7月期アップデートを発表し、生成AIを使って画像を最大8メガピクセルまで高画質化できる「生成アップスケール」機能や画像オブジェクトを分析して自動調整する「調和」機能などの新機能を導入したと発表しました。Powerful new Photoshop innovations for creators and creative pros | Adobe Blog

https://blog.adobe.com/en/publish/2025/07/29/powerful-new-photoshop-innovations-creators-creative-pros「生成アップスケール」機能はデスクトップ版とウェブ版のPhotoshopにベータ版として搭載されました。生成アップスケール機能を使うことで、画像の鮮明さを損なうことなく、最大8メガピクセルの高品質な解像度向上を実現するとのこと。「調和」機能は、2024年10月に開催されたAdobe MAXで「Project Perfect Blend」として初めて発表された機能で、Adobeの生成AIであるFirefly Image Modelを利用して、数回のクリックで画像をリアルに合成することができます。以下のムービーでは、風景の写真にフラミンゴの浮輪の画像素材を重ねています。そのままでは光の当たり方や色付きが異なるので合成したことが一目でわかってしまいますが、「調和」機能を使えば、数回クリックするだけでAIによってカラーやライティング、シャドウ、トーンが自動で調整され、統一感のある合成画像を作成できます。「調和」機能は、Adobe Photoshopのデスクトップ版とウェブ版ではベータ版として、iOS版では早期アクセス版として利用可能です。また、デスクトップ版とウェブ版で、Firefly Image Modelを利用して削除ツールが強化され、これまで以上に正確かつ高品質に画像をクリーンアップできるようになったとのこと。さらに、デスクトップ版では「生成塗りつぶし」および「生成拡張」を使用する際に生成AIモデルを選択できる「生成AIモデルピッカー」が導入されました。選べるAIモデルはAdobe Firefly Image 1、あるいはAdobe Firefly Image 3となっています。加えて、作業ファイルや納品物を管理・整理する「プロジェクト」がベータ版として導入されました。この機能では、必要なアセットをすべて1か所の整理された共有スペースに集約することで、複数のローカルドライブに散らばったファイルを探す手間を省いたり、遅くて断片的なコラボレーションをスムーズにしたり、個々のアセットを手作業で受け渡しする必要性を無くしたりすることが可能になります。これらの機能は日本時間の2025年7月30日から提供されています。