YouTubeなどの動画サイトでアップロードされている芸舞妓(げいまいこ)の動画を巡って、花街・京都祇園が揺れている。2年ほど前から、芸舞妓につきまとい行為などをして撮影した動画で収益をあげる“文化搾取ビジネス”を行うYouTuberが相次いで登場しているというのだ──。【前後編の後編。前編から読む】

京都祇園にあるお茶屋の常連男性Aさんが語る。

「公道を歩く芸舞妓さんを待ち伏せて、跡をつけて撮影し続けるなどしているんですよ……。お茶屋の常連のあいだでは有名な話で、当該のYouTubeチャンネルも特定され、撮影者の一部が外国人であることも判明しているようですが、侵入や撮影が禁止されている場所として指定されていないメイン通り(花見小路)や、個々人のマナーに委ねられている公道では対策するのも難しいようです」(Aさん)

数多くの芸妓・舞妓が所属している祇園甲部は、こうした問題を把握しているのか。担当者に話を聞いた。

「祇園甲部として、YouTuberグループやチャンネルの特定に至っているわけではありませんが、そうした事例があることは把握しており、芸舞妓さんからの被害報告も受けております。収益を目的とした無断撮影やアップロードをコンスタントにされることで、模倣される方が増加し、より迷惑行為を伴う撮影をされる方が増えていくことは懸念しているところであります」(祇園甲部・担当者)

YouTubeへの違反申請も「限界がある」

祇園甲部の事務局では、稽古場に来た芸舞妓を対象に、無断撮影による被害について聞き取り調査を行ったという。その結果、京都祇園で起きていることの詳細が見えてきた。

聞き取り調査では、『雨の日に傘の下からスマホを差し込まれて撮影される』『信号待ちを狙って、至近距離で長尺の撮影をされる』といった事例の詳細が明らかになったほか、無断撮影行為を巡って『車道に出て撮影される方がいる。もしそういう人が車と接触した場合、まわりまわって芸舞妓のことを悪く言われるかもしれないと不安』『進路を妨害する観光客を払いのける仕草をアップされて物議を醸した』『撮られている最中は嫌な顔もできない』といった声も寄せられたようだ。

これらの声は、日本在住のYouTuberによる無断撮影行為のほか、外国人観光客をはじめとしたいわゆる“舞妓パパラッチ”による被害も含まれているとのことだが、担当者によると「フィルムカメラの時代と違い、写真や動画をSNSなどへ気軽にアップロードできる環境が整っている現代では、撮影行為を巡る問題は複雑化している」とのこと。

前出・常連客Aさんによると「問い合わせによって無断撮影やアップロードが認められたアカウントが停止された例もあります。しかし、当該のYouTuberグループは複数アカウントを取得しており、1つチャンネルが削除されても別のアカウントで収益化している仕組みになっているようで、完全にイタチごっこと化している」という。

祇園甲部の担当者も「肖像権侵害を申告する場合は、基本的に被写体となっている本人が身分を明かす必要がある。それを芸舞妓さん本人にさせるにも限界があるのが実状です」と苦渋のコメントを寄せた。

「地道なマナー啓発に徹するしかない」

実際、迷惑行為を減らすために、どのような取り組みを行っているのだろうか。

「観光シーズンや毎年4月に開催している『都をどり』などの年中行事の際には、行政の協力のもと警備員の配置をするといった対策をしています。とはいえ、警備員は交通整理が主な仕事なので、芸舞妓さん個人へのボディーガードなどは難しい。この街に合わせた誘導の仕方や観光客などに対する声かけ方法のマニュアル作りを進めています」(同前)

行政などと連携して京都の観光振興を推進している公益社団法人・京都市観光協会(DMO KYOTO)では、2022年に「MIND YOUR MANNERS」と題した、外国人観光客へマナー啓発を促す英語版チラシを作成・配布している。

そのなかでは「路上で芸者を呼び止めないこと[勝手に写真を撮らないこと](Don’t stop geisha in the street. [ Don’t take photos without their permission. ])」と、芸舞妓への無断撮影の禁止を謳っている。しかし、一部の私有地である小路を除き、花見小路通り周辺は公道も多いため、撮影の全面禁止は難しいという。

「現状では地道なマナー啓発に徹するしかありませんが、芸舞妓さんはもちろん、お茶屋さんの店先で無断撮影が行われるとお客様が写り込む場合があるため、両者のプライバシー保護の面からも、ある程度の意見表明をしていく必要があると考えています。

また、去年の5月には祇園甲部歌舞練場に舞の鑑賞や記念撮影も行える公式の『祇園 花街芸術資料館』を開設しました。今後は、芸舞妓さんや花街の文化を知りたいというニーズに対して、我々からも機会を増やしてまいります」(同前)

京都市によると、同市の2024年の外国人観光客は1088万人を突破。前年比153%、過去最高を記録した。世界的に注目が集まるなか立ち現れた新たな問題にどう対処していくべきか、現地住民も戸惑っている──。

(了。前編から読む)