¼ÒÏ«»Î¡¦¤¿¤«¤³ÀèÀ¸¡Ö¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤äÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ç½õÀ®¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡×4·î¤ËÉü³è¤·¤¿ÃíÌÜ½õÀ®¶â¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¡ÚºÇÂç100Ëü±ß¡Ûº£Ç¯4·îÉü³è¡ª·ò¹¯¿ÇÃÇ¤äÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ç½õÀ®¶â¤¬Ìã¤¨¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¼ÒÏ«»Î¤Î¤¿¤«¤³ÀèÀ¸¤¬¿Íºà³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë½õÀ®¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¡Ö·Á¤À¤±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½¾¶È°÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²þÁ±¤ò¤·¤¿¤¤¡¢»ö¶È¼ç¤Î¸å²¡¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º¬ËÜÅª¤ÊÍýÍ³¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹ñ¤äÀ©ÅÙ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¶áÇ¯¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤à»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¤¿¤«¤³ÀèÀ¸¤Ï¡Öµá¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¿Í¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤»þÂå¡£º£¤¤¤ë½¾¶È°÷¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼¤á¤Ê¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤³¤½¤¬¿Í¼êÉÔÂ¤Îº¬ËÜ²ò¾Ã¡×¤È¡¢´ë¶È¤ÎÊý¸þÅ¾´¹¤òÂ¥¤¹¡£¤½¤³¤Çº£Ç¯4·î¤«¤éºÆ³«¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¿Íºà³ÎÊÝÅù»Ù±ç½õÀ®¶â¡Ê¸ÛÍÑ´ÉÍýÀ©ÅÙ¡¦¸ÛÍÑ´Ä¶À°È÷½õÀ®¥³ー¥¹¡Ë¡Ù¡£
¤³¤Î½õÀ®¶â¤Ç¤Ï¡¢ÄÂ¶â¡¦¼êÅö¡¦É¾²Á¡¦³èÀ²½¡¦·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î5¤Ä¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¿·¤¿¤Ë¿¦¾ì¤ØÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç80Ëü±ß¡¢¤µ¤é¤ËÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë¤è¤ë¿¦¾ì²þÁ±¤ÇºÇÂç150Ëü±ß¡Ê¾ºµë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐºÇÂç187Ëü5000±ß¡Ë¤â¤Î»Ù±ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö½õÀ®¶â¤Î¼ñ»Ý¤Ï¡È¤ä¤ëµ¤¤Î¤¢¤ë»ö¶È¼ç¤ò±þ±ç¤·¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÀ©ÅÙ¤Ë¤À¤±¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¡É¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î¶¯¤¤»×¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Ã±¤Ê¤ë·Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¤ËÏ«Æ¯¶É¤Ø·×²è½ñ¤ò½Ð¤·¡¢¾µÇ§¸å¤ËÀ©ÅÙ¤äÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÐ¾Ý³°¡£¡Ö¤¹¤Ç¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢½çÈÖ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö½õÀ®¶â¤ÏÆ³ÆþÁ°¤ÈÆ³Æþ¸å¤½¤ì¤¾¤ì1Ç¯´Ö¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤òÈæ³Ó¤·¡¢10¿ÍÌ¤Ëþ¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¡¢10¿Í°Ê¾å¤Ï1¡ó°Ê¾å²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¿½ÀÁ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ×·ï¤â²òÀâ¡£¼«¸ÊÅÔ¹çÂà¿¦¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡Ö»Ùµë¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¡£¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ÆÀ©ÅÙÆ³Æþ¤ò¡×¤È¸½¾ì¤Ø¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖLINEÆÃÅµ¤È¤·¤ÆËÜÆ°²è¤Ç²òÀâ¤·¤¿½õÀ®¶â¤Î¾ÜºÙ»ñÎÁ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â·Ð±Ä¤äÏ«Ì³¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¡Ö·Á¤À¤±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½¾¶È°÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²þÁ±¤ò¤·¤¿¤¤¡¢»ö¶È¼ç¤Î¸å²¡¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º¬ËÜÅª¤ÊÍýÍ³¡×¤È¸ì¤ê¡¢¹ñ¤äÀ©ÅÙ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¶áÇ¯¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤à»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¤¿¤«¤³ÀèÀ¸¤Ï¡Öµá¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¿Í¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤»þÂå¡£º£¤¤¤ë½¾¶È°÷¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼¤á¤Ê¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤³¤½¤¬¿Í¼êÉÔÂ¤Îº¬ËÜ²ò¾Ã¡×¤È¡¢´ë¶È¤ÎÊý¸þÅ¾´¹¤òÂ¥¤¹¡£¤½¤³¤Çº£Ç¯4·î¤«¤éºÆ³«¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¿Íºà³ÎÊÝÅù»Ù±ç½õÀ®¶â¡Ê¸ÛÍÑ´ÉÍýÀ©ÅÙ¡¦¸ÛÍÑ´Ä¶À°È÷½õÀ®¥³ー¥¹¡Ë¡Ù¡£
¤³¤Î½õÀ®¶â¤Ç¤Ï¡¢ÄÂ¶â¡¦¼êÅö¡¦É¾²Á¡¦³èÀ²½¡¦·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î5¤Ä¤ÎÀ©ÅÙ¤ò¿·¤¿¤Ë¿¦¾ì¤ØÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂç80Ëü±ß¡¢¤µ¤é¤ËÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë¤è¤ë¿¦¾ì²þÁ±¤ÇºÇÂç150Ëü±ß¡Ê¾ºµë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐºÇÂç187Ëü5000±ß¡Ë¤â¤Î»Ù±ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö½õÀ®¶â¤Î¼ñ»Ý¤Ï¡È¤ä¤ëµ¤¤Î¤¢¤ë»ö¶È¼ç¤ò±þ±ç¤·¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÀ©ÅÙ¤Ë¤À¤±¤ª¶â¤ò½Ð¤¹¡É¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î¶¯¤¤»×¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Ã±¤Ê¤ë·Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¤ËÏ«Æ¯¶É¤Ø·×²è½ñ¤ò½Ð¤·¡¢¾µÇ§¸å¤ËÀ©ÅÙ¤äÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÐ¾Ý³°¡£¡Ö¤¹¤Ç¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢½çÈÖ¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö½õÀ®¶â¤ÏÆ³ÆþÁ°¤ÈÆ³Æþ¸å¤½¤ì¤¾¤ì1Ç¯´Ö¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤òÈæ³Ó¤·¡¢10¿ÍÌ¤Ëþ¤Ï¸½¾õ°Ý»ý¡¢10¿Í°Ê¾å¤Ï1¡ó°Ê¾å²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¿½ÀÁ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ×·ï¤â²òÀâ¡£¼«¸ÊÅÔ¹çÂà¿¦¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡Ö»Ùµë¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¡£¿µ½Å¤Ë¹Í¤¨¤ÆÀ©ÅÙÆ³Æþ¤ò¡×¤È¸½¾ì¤Ø¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖLINEÆÃÅµ¤È¤·¤ÆËÜÆ°²è¤Ç²òÀâ¤·¤¿½õÀ®¶â¤Î¾ÜºÙ»ñÎÁ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â·Ð±Ä¤äÏ«Ì³¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¼ÒÏ«»Î¡¦¤¿¤«¤³ÀèÀ¸¡ÖÂÐ¾Ý¼Ô¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¸ªÂå¤ï¤êÀ©ÅÙ¤Î¸½¼Â¤ò¿É¸ý¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª
¼ÒÏ«»Î¡¦¤¿¤«¤³ÀèÀ¸¡Ö¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤âËèÇ¯200Ëü±ß°Ê¾å¡×¼Â¤Ï½õÀ®¶â¤ÏÍ×·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐÉáÄÌ¤ËÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÏ«»Î¡¦¤¿¤«¤³ÀèÀ¸¡ÖÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò´ë¶È¤¬¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È50Ëü±ßÈ³¶â¡×6·îË¡²þÀµ¤ÇµÁÌ³²½¡¢´ë¶È¤Ë´ÉÍýÀÕÇ¤Ç÷¤ë
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
½õÀ®¶âÀìÌç¼ÒÏ«»Î¤Î¤¿¤«¤³ÀèÀ¸¤¬¡¢¹ñ¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë½õÀ®¶â¤ÈÏ«Ì³´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¶µ¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£½õÀ®¶â¿½ÀÁ2,000·ïÄ¶¡¢200¼Ò°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥µ¥ë·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥«¥Í¤¬¹¥½Û´Ä¤Ç²ó¤ë¶¯¤¤ÁÈ¿¥¡á¡Ö¹üÂÀ·Ð±Ä¡×¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤òÈ¯¿®Ãæ¡£Ãø½ñ¡Ø¤½¤ÎÇº¤ß¡¢½õÀ®¶â¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£