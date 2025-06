千歳烏山「nope」の系列店が気になる！ 蒸し料理に特化したスチーム中華とワインのお店（東京・三鷹）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、三鷹にオープンしたアジアン酒場。点心と多彩なワインが手頃な価格で楽しめる新店です。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

nope steam & wine(東京・三鷹)

外観 出典:yukidaruman99さん

2025年6月1日、三鷹駅北口から徒歩約5分のところに“スチーム中華とワイン”をコンセプトにした「nope steam & wine」がオープンしました。打ち放しコンクリートの外壁に浮かぶ赤いネオンサインが目印です。

スチーム料理が自慢 写真:お店から

店主の高木祐輔氏は、都立農業高等学校食物科で調理師免許を取得後、ザ・ペニンシュラ東京「広東料理ヘイフンテラス」にて7年間、修業を積みます。その後、スパイス中華やカレーをコンセプトにした祐天寺「レカマヤジフ」(※現在、閉店)を立ち上げ、2年半シェフを担当。2023年にスパイス中華とワインを提供する千歳烏山「nope」を立ち上げ、系列店「nope steam & wine」のオープンに至ります。

「nope」のテーマが“スパイス”なら、新店のテーマは“スチーム”。広東料理を学んできた高木氏ならではの、香港を彷彿とさせる蒸し料理や点心を味わえます。

入り口 写真:お店から

「三鷹エリアに可能性を感じて出店を決めた」と高木氏。「nope」が軌道に乗り、2店舗目の構想を練りはじめた頃、千歳烏山周辺では物件が見つからず、エリアを広げて探したところ、今回の物件が見つかったのだそう。一目見ただけでは中華料理店とわからない、雰囲気のある店構えが特徴です。

看板メニュー「旬野菜の蒸籠蒸し」 出典:rinchan827さん

イチオシは岩塩が添えられた「旬野菜の蒸籠蒸し」(880円)。日本全国から取り寄せるこだわり野菜を蒸して旨みを凝縮させたメニューは、野菜のシンプルなおいしさを堪能できます。

8種類から選べるランチメニューは、旬野菜の蒸籠蒸し、点心1種、ライス、スープがセットでついています。「よだれ鶏」(1,480円)や「スペアリブのトウチ蒸し」(1,480円)、「カリカリ酢豚」(1,480円)などが人気。

ランチセット「よだれ鶏」1,480円 写真:お店から

お店のおすすめメニューでもある「nopeオリジナルよだれ鶏」(880円)は、やみつきになる人が続出。丸鶏ごと火入れした岩手県のみちのく清流どりに、スパイスや醤油を煮詰めて黒酢や花椒で深みを出したオリジナルダレが食欲を刺激します。

コースの一例 写真:お店から

会食には、人気メニューが盛り込まれたコース料理がおすすめ。ランチは1種類、ディナーは品数や内容に応じて3種類から選択できます。ディナーコースには、お得な飲み放題やワインペアリングもつけられます。

価格帯抑えめのワインが並ぶ 写真:お店から

赤、白、ロゼ、オレンジ、スパークリングまで取り揃えたワインは、どれも手頃な価格帯(グラス680円〜、ボトル3,000円〜)が魅力。イタリアや南アフリカのものを中心に、常時30〜40種類をストックしています。爽やかな口当たりの山椒ハイボール(580円)やカルダモンレモンサワー(580円)など、スパイスを利かせたオリジナルドリンクも充実しています。

店内 写真:お店から

座席はカウンター5席、テーブル16席、半個室6席の計27席。ネオンサインやアートが飾られた店内は、従来の中華料理店のイメージを覆すモダンな空間です。抑えめな価格帯も相まって、心地よく過ごせそうなのも高ポイントですね。

蒸しの技術でおいしくヘルシーに昇華させたスチーム中華は、カロリーが気になる方や健康志向の方、女性にもおすすめしたいジャンル。マイリストに追加して、必ず訪れたい新店です。

食べログレビュアーのコメント

ワインがすすんでしまいます 出典:oh_musashinoさん

『パッと見は、バーのような雰囲気!

オシャレな音楽がかかっていて、

オシャレじゃないおばさん(私)はソワソワ。笑

お料理、どれもすごい美味しかった〜

油ギトギトや、味付けの濃い中華ではなく、

素材の良さを生かしたシンプルな味付けでめちゃウマ

ボトルワインは3,000円から色々あって、

1本目はイタリアの白ワイン、

2本目はスロバキアのオレンジワインを飲みました。

美味しい中華とワイン。めっちゃ気に入ったー

早速、次回の予約をして帰ってきました♡』(oh_musashinoさん)

海鮮蒸籠蒸し 出典:rinchan827さん

『価格帯は一人あたり8品コース4,500円!

開店して日が浅いのに結構お客さんがいたので、土日は予約してから行くのがベター。蒸し料理メインだけど全然ライトじゃなくて、しっかり満足度高め。

スパイス料理×ワインが好きな人にはドンピシャなお店』(rinchan827さん)

※価格は税込

<店舗情報>◆nope steam & wine住所 : 東京都武蔵野市西久保1-3-10 CHOUETTE MUSASHINO 1FTEL : 050-5456-2048

文:斎藤亜希

