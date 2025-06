メズム東京、オートグラフ コレクションの宿泊客専用ラウンジ「Club mesm」にて「夏夜のフリーフロー」を提供。

25階バルコニーで、東京湾の夜景と国産酒類を楽しめる、期間限定の特別体験な体験ができる企画です!

メズム東京、オートグラフ コレクション「Club mesm」夏夜のフリーフロー

提供期間:2025年7月1日(火)〜8月31日(日)

提供時間:16:00〜23:00 2時間制

※アーリーバード特典として、19:00までの来店でフリーフローには含まれていないオリジナルのシーズナルカクテルを1杯プレゼント

提供場所:メズム東京 25階 プライベートサロン「Club mesm」

料金:1人 10,000円(3種のアミューズ、消費税、15%のサービス料を含む)

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」

ホテル上層階に位置する、宿泊者が有料利用できるプライベートサロン「Club mesm」では、厳選された国産ビバレッジがラインナップされています!

そんな、宿泊者専用プライベートサロン「Club mesm」にて、特別企画「夏夜のフリーフロー」を実施。

浜離宮恩賜庭園の緑や東京湾のきらめく夜景を一望できる、ホテルの25階の特別な空間で、国産のお酒にこだわったアルコール約15種類がフリーフローで楽しめます。

“夜空と風を感じる贅沢な夏のひととき”をテーマに、洗練されたホスピタリティーと「Club mesm」のコンセプト“JAPAN FLOW”を感じられるひとときです☆

提供するドリンクは「水芭蕉 翠 純米大吟醸」や「富士山麓ウィスキー」「桜尾ジン」など、多彩なラインナップ。

加えて、バーテンダーが一杯ずつ丁寧に仕立てる季節のカクテルも楽しめます。

高層階ならではの開放感と、都会の喧騒を忘れさせるプライベートな空間が広がる「Club mesm」で、優雅な夏の夜を過ごせる特別企画です!

なお、通常はカバーチャージ制で案内となる「Club mesm」が、この企画ではすべてがインクルーシブ。

宿泊者限定で、夏の夜空に包まれるような非日常の体験を、気ままに楽しめます☆

プライベートサロンで楽しむ、国産のお酒にこだわったアルコールメニュー約15種類をフリーフローで愉しむひととき。

メズム東京、オートグラフ コレクション「Club mesm」の「夏夜のフリーフロー」は、2025年7月1日〜8月31日まで提供です!

