ピザ好き必見！ 食べログ全国ランキング1位のピザ「400℃ PIZZA」の新店が、6/20に品川にオープン！

食べログの全国ピザ(ピッツァ)ランキングNo.1の人気店が、品川に新店をオープン!

【噂の新店】「400℃ PIZZA SHINAGAWA」

行列してでも食べたくなる! 唯一無二のピッツァを求めて

食べログの全国ピザ(ピッツァ)ランキング1位(2025年6月現在)で「The Tabelog Award 2025 Bronze」を受賞している岡山県の「400℃ PIZZA」。昨年、東京初の店舗「400℃ PIZZA TOKYO」が神楽坂にオープンし、グルメな人たちの間で話題になった。

今回ご紹介するのは「400℃ PIZZA TOKYO」の東京2号店として、6/20にオープンする「400℃ PIZZA SHINAGAWA」。品川駅の高輪口からおよそ徒歩6分、緑あふれる住宅街にも近い好アクセスな落ち着いたエリアにある、洒落た外観のビルの1階。潔くピッツァのみを取り扱う専門店の人気の味と、店舗限定味も登場するとあり、行列は必至だが早めに訪れたい!

大通りから一本脇道に入った静かなエリア

エントランスから入ると見渡せる、ゆるいアーチを描くピンクのカウンターに、アーティスティックなトタンの天井デザイン。開放的なキッチンは美しく整理され、冷蔵庫もシルバーで統一感があり、思わず「オシャレ!」と言いたくなるようなモードで洒落た内観に、食べる前から期待値が上がるはず。光が差し込むテラス席や、ゆっくりと寛げるプリザーブドフラワーが飾られた半個室が特等席だ。

カウンター席の目の前にオープンキッチンが広がる、シェフズテーブル的スタイル。ピッツァを作る工程を見ながら、オーブンで焼き上がるまでに楽しめる。香ばしい香りや音も、ご馳走に

半個室は4名まで

新感覚のピッツァを生み出した、お店の哲学とは?

神楽坂で人気を誇るピッツァ専門店のルーツは、岡山の本店(※現在は完全紹介制)にある。イタリアンレストラン出身のシェフが、独学でピッツァを研究し生まれた本店の味から人気が広まり、岡山にもう1店舗、神楽坂店へと継承され、話題となり予約困難店に。品川店のオープンのあとは、ややカジュアルな業態で下北沢店も準備中というから、その勢いはとどまる所を知らない。

店の経営哲学として、特別なものを使わず技術やロジックでほかにないものを生み出すことを掲げ、“どこにでもあるもので、どこにもないもの”を提供している。多くの人が交差する品川で「おいしいピッツァで癒やされ笑顔になってほしい」と、オーナーの意気込みも十分だ。

直径20〜22cmのピッツァは、1人1.5枚は軽く食べられるサイズ感もいい

“何系”と決してジャンルに分類することができない、オリジナリティ溢れるピッツァは、フワフワもちもち食感の独特な生地が、最大の魅力。水分量を多くした生地を、発酵させ寝かせることで、唯一無二の食感を生み出すように開発された。オーブンで約2分半さくっと焼き上げたピッツァは、重く見えるのにふわっと軽く、口の中で溶けてしまうような食感で、耳まで全部ぺろりと食べられる、そのおいしさに虜になるはずだ。メニューは月2〜3回替わるので、ぜひ通いたい。

もちもちのナンのような、ふんわりとしたパンのような、しっとりパンケーキのような、ユニークな食感に誰もが驚く。最後までおいしいピッツァは、病みつき必至

オーダーすべきメニューをご紹介

まずは押さえておきたい、定番メニュー

「マルゲリータ」2,200円

まず食べるべきは、定番人気のマルゲリータを。奇をてらわないシンプルでド定番な味は、店の味を堪能するのに申し分ない一枚。じゅわっと口の中に広がるジューシーなトマトソースと、濃厚なモッツァレラチーズのハーモニーが素晴らしい。

ふわりと軽やかな食感の生地

本店でも人気のスペシャリテ

「★FNT★」3,500円

オリジナルのブルーチーズソース、マスカルポーネチーズ、別添えのBIOはちみつで構成。自分ではちみつをたっぷりかけて食べるスタイル。頭文字をとって「F:ふんわり、N:にっこり、T:とびっきりにおいしい」とは、オーナー談。期待を裏切らない想像を超える感動の味を、ぜひ堪能してほしい。

品川店限定! オリジナリティが光る一枚

「フムス」3,300円

フムスを使った珍しいピッツァは、品川店限定のオリジナルとして登場。シェフが上質なフムス(ひよこ豆ピューレ)と出会い生まれたという、独創的なメニュー。ごろっと大きめのサルシッチャ、ドライトマト、モッツァレラチーズに、フレッシュなルッコラがトッピング。ナポリのクラフトビール(950円)と相性抜群。

店舗限定! 夏らしいデザートピッツァ

「パッシオーネ」3,300円

スイーツ感覚で最後にいただきたいデザートピッツァは、品川店初のスペシャルメニュー。カスタードクリーム、モッツァレラチーズをのせて焼いたあと、冷蔵庫で一気に冷却。最後にミルクアイスと、プチプチ食感のパッションフルーツのソルベを散らし、甘くクリーミーな濃厚さと爽やかな酸味の2層の味わいが楽しめる。

400℃とスマイルアイコンのファサードが、お店の目印

神楽坂に引き続き、人気が出ること必至な同店。予約は取らず、並ぶ方式をとっているので誰にでも来店のチャンスがあるのもうれしいポイントだ。唯一無二のピッツァ体験を、ぜひ味わってみていただきたい。

<店舗情報>◆400℃ PIZZA SHINAGAWA住所 : 東京都港区高輪4-22-11 Village高輪 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込、サービス料別

文:濱口眞夕子(SEASTARS Inc.)、食べログマガジン編集部

撮影:片桐圭

