【EGGコンソール 魔導物語1-2-3 MSX2】 6月26日 発売予定 価格:2,200円

D4エンタープライズは、Nintendo Switch用RPG「EGGコンソール 魔導物語1-2-3 MSX2」を6月26日に発売する。価格は2,200円。

「魔導物語1-2-3」は1990年にコンパイルから発売されたRPG。魔導師を目指す女の子を主人公に、魔導幼稚園の卒園試験や古代魔導スクールへの入学をテーマにした3つのエピソードが楽しめる。

【EGGコンソール 魔導物語1-2-3 MSX2 for Nintendo Switch】【ゲーム概要】

ゲームは3Dダンジョンを探索するRPGとなっており、バトルはランダムエンカウントのコマンド選択方式を採用。ファイアー、アイスなどの呪文を使って敵を攻撃するが、音声で「やったなー!」・「ダイアキュート!」などのセリフも聞くこともできる。

ぷよぷよ、ドラコケンタウロス、ぞうだいまおう、などのコミカルなキャラクター、体力や魔力が数値ではなく「すごいげんきっ!」などのテキストで教えてくれるファジーパラメータなど、独特な雰囲気を持っており、後に続く「魔導物語」シリーズの原点ともいえる作品となっている。なお、Switch版では、シークレット機能は実装されない。

(C)SEGA

(C) D4Enterprise Co.,Ltd.

(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

「魔導物語」はD4エンタープライズの登録商標です。