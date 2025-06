ディズニー&ピクサーの劇場最新作、ひとりぼっちの主人公「エリオ」が、何光年も離れた星で、本当の居場所、大切なつながりを見つける物語を描く感動のファンタジー・アドベンチャー『星つなぎのエリオ』が、2025年8月1日(金)に劇場公開!

今回、豪華日本版声優陣が一挙解禁され、さらに「エリオ」が招かれるコミュニバースで、「エリオ」と「ウゥゥゥゥ」が出会う吹替版本編シーンも併せて解禁となりました☆

ディズニー&ピクサー映画『星つなぎのエリオ』超豪華日本版声優一挙解禁

公開日:2025年8月1日(金)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

『トイ・ストーリー』『リメンバー・ミー』、昨年の夏に公開され、世界的な大ヒットを記録した『インサイド・ヘッド2』など、イマジネーションあふれるユニークな“もしもの物語”を描き、数々の心温まる感動を全世界に贈り届けてきたディズニー&ピクサー。

今回、豪華日本版声優陣が一挙解禁されました!

「エリオ」が招かれる“星々の世界”コミュニバースの案内係「ウゥゥゥゥ」役に野呂佳代さん、主人公「エリオ」の叔母「オルガ」の部下で無線オタクの「メルマック」役にお笑い芸人・マユリカの中谷さん、ファルービナム星の大使「ヘリックス」役に関智一さんを抜擢。

さらにゴーム星の大使「クエスタ」役に沢城みゆきさん、テグメグ星の大使「テグメン」役に安原義人さん、平和を愛する惑星の大使「オーヴァ」が作成した「ユニバーサル・ユーザー・マニュアル」役に子安武人さんが決定しました。

野呂佳代さんが演じるのは、様々な星々の代表が集まる、星と星をつなぐ夢のような場所“コミュニバース”の案内係でハイテクお助けコンピューターの「ウゥゥゥゥ」

水のしずくのような液状のフォルムで、コミュニバースでの「エリオ」の生活を様々な能力でサポートし、時々毒っ気のある発言をするキュートなお助けコンピューターです。

野呂さんは芸能界に入る前、東京ディズニーシーのキャストとして働いていたほど大のディズニー好きで、アメリカオーディションを経てピクサー声優の座を勝ち取りました。

野呂は「ウゥゥゥゥ」の声優に決まった時の心境について、

めちゃくちゃ嬉しかったです。

嬉しすぎて映画館で別作品の予告を見たときに、『私も声優をやるんだ』と思ったら勝手に涙が出てくるぐらい嬉しくて。

もともとディズニーシーのキャストとして働いていたくらいディズニーが好きだったので、非常に感慨深いなと思いました。

と、自然に涙があふれ出てくるほどの喜びだったそう。

さらに、「エリオ」と「グロードン」の友情が描かれる本作について

二人の友情に涙してしまいました。

二人とも色々な思いを抱えながら生きている中で、お互いを助ける愛のパワーみたいなものがすごく感覚的に自分にも伝わってくるものがあって。

私も友達に助けられることが多いので、そういう部分を感じてとても心に響きました。

と、感動の物語が深く心に響いたことを語ってくださいました。

そして、マユリカ中谷さんが演じるのは、「エリオ」の叔母「オルガ」の部下で無線オタクの「メルマック」

軍の基地で衛星研究の仕事をしている時に、「メルマック」がエイリアンたちからのメッセージを受信したと主張したことで職場は大混乱に。

それにより「メルマック」は謹慎処分を受けますが、彼の熱意が導いた“奇跡”が「エリオ」の「何光年も離れた星に行きたい」という夢を叶えるきっかけとなる重要なキャラクターです。

アメリカオーディションに合格し、見事声優の座を射止めた中谷さんは声優に決まった時の気持ちについて、

まさかオーディションの話を聞いた時はドッキリだと思いました。

僕だけじゃなくて、周りの人も喜んでくれるような、親とかにも喜んでもらえるから、そんなことあんねやっていう感じで驚きました。

たぶん死ぬ前に思い出す人生の思い出の一つになるなと思いましたね。

と、驚きと喜びの感情が押し寄せてきたことを告白。

そして自身が演じた「メルマック」については

メルマックのことを嫌いなやつおらへんやろっていう感じのキャラクターです。

オーディションの話がなかったとしても、この映画の中で誰の役をやりたい?って言われたらメルマックを演じたいと言うぐらい、誰からも愛されるキャラクターです。

物語の中で大事な役割もあるので、すごくおいしい役だなと思いました。

とコメント。

さらに、声優の関智一さんが演じるのは、コミュニバースの古参メンバーであるファルービナム星の大使「ヘリックス」

コミュニバースのみんなが愛飲するドリンクであるグロープを常に持ち歩き、温厚で陽気だけどちょっと偉そうな所があるキャラクターです。

「ドラえもん」の骨川スネ夫役や「鬼滅の刃」の不死川実弥役、「呪術廻戦」のパンダ役などで知られる関は本作について

コミュニバースの元老院の一人で、温かくも可愛らしいヘリックス大使を楽しみながら演じさせて頂きました。

思いやりや優しさ、そして勇気、普遍的なメッセージを作品から感じ、収録しながらも胸が熱くなりました。皆様も是非お楽しみ下さい。

と語っています。

声優の沢城みゆきさんが演じるのは、ゴーム星の大使でコミュニバースの最高幹部の一人である「クエスタ」

癒しの声を持つクエスタはとても賢く威厳があり、誰に対しても親切で好奇心旺盛な一面も。

さらに、心を読む能力があり、コミュニバースの複雑な問題を解決してくれるキャラクターです。

アニメーション作品「ルパン三世」シリーズの峰不二子役や「ゲゲゲの鬼太郎」の鬼太郎役、「HUTER×HUNTER」クラピカなどで知られる沢城さんは本作について、

この映画にはエイリアンがたくさん出てくるのですが、彼女はその一人(一エイリアン?)で、自分とは違う存在に興味しんしん!だったり、違うのはやっぱり怖いな…!と思ったり。

なんだ私と変わらないんだな、と思いながら収録しました。

もしかしたら、みんなそうなのかな。

あなたは、どうですか…?一人でも多くの人と、この映画を共有できますように。

と本作を楽しみにしているファンに向けてメッセージを寄せました。

そして声優の安原義人さんが演じるのは、茶色い石のような見た目で丸い顔をしたテグメグ星の大使「テグメン」

どっしりと構えた風貌の「テグメン」は、無口ですが理論的に物事を考えるキャラクターです。

アニメーション作品「ゴールデンカムイ」の門倉看守部長役や映画『天空の城ラピュタ』のルイ役などで知られる安原は本作について

テーマは『出会い』。

素晴らしいストーリー、絵、そして俳優達。

私が足を引っ張らなければ、それはそれは、とてつもない名作が生まれたはず。

期待してくださっても、後悔することはないはずです。

劇場でお逢いしましょう。

とファンへのメッセージを寄せました。

声優の子安武人さんが演じるのは、平和を愛する大使「オーヴァ」が作り出した「ユニバーサル・ユーザー・マニュアル」

渡辺直美さんがアメリカオリジナル版の声優を務める「オーヴァ」が、どんな宇宙の神秘、秘密にも答えることが出来る存在として作ったマニュアルで、たくさんのマニュアルがカードのように集まり変幻自在な形になれる特殊な見た目をしています。

アニメーション作品「銀魂」の高杉晋助役や「楽しいムーミン一家」のスナフキン役などで知られる子安は本作について

心温まるストーリーに思わず魅入ってしまい、仕事に来たんだということを忘れそうになりました(笑)

私の出番は決して多くはありませんがコミカルさを含みつつの貴重な助言をする役です。

皆さんの記憶に残ると幸いです。映画館へGO!GO!

とユニークなキャラクターを演じたことを明かしました。

豪華声優陣が集結し、個性豊かなキャラクターたちが劇中で一体どんな活躍を見せてくれるのでしょうか?

野呂佳代さん演じるウゥゥゥゥと主人公エリオがコミュニバースで出会う吹替版本編シーンも解禁

さらに、野呂佳代さん演じる「ウゥゥゥゥ」と主人公「エリオ」がコミュニバースで出会う吹替版本編シーンも解禁。

一番の理解者だった両親を失いひとりぼっちの少年「エリオ」は、この広い世界のどこかに“本当の居場所”があると信じていました。

そんな切ない願いが届き、コミュニバースに招かれた「エリオ」は、案内係の「ウゥゥゥゥ」と出会い「やっぱり宇宙人も僕を探してくれてた!ほんとありがとう!役に立てるように頑張る!」と大興奮。

「ウゥゥゥゥ」が「エリオ」の体の隅々まで調べると「お目にかかれて光栄です」とかわいく挨拶するシーンで、これから壮大なエリオの物語の始まりを予感させ、期待が高まるシーンとなっています。

『星つなぎのエリオ』ストーリー

宇宙が大好きな少年・エリオは、一番の理解者の両親を失い、寂しさを抱えていました。

この広い世界のどこかには、きっと“本当の居場所”があるはず―。

エリオの切ない願いが届き、星々の代表が集う夢のような“コミュニバース”に招かれます。

そこで出会ったのは、同じように孤独なエイリアンの少年・グロードンでした。

「そのままの君が好きだよ」―心を通わせる2人の前に、“星々の世界”を揺るがす脅威が迫ります。

それを救うカギは、グロードンがエリオに打ち明けた“ある秘密”にありました--

『星つなぎのエリオ』作品詳細

監督:マデリーン・シャラフィアン(『リメンバー・ミー』)、ドミー・シー(『私ときどきレッサーパンダ』)、エイドリアン・モリーナ(『リメンバー・ミー』)

制作:メアリー・アリス・ドラム(『リメンバー・ミー』)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

日本版声優:川原瑛都(エリオ)、清野菜名(オルガ)、佐藤大空(グロードン)、渡辺直美(オーヴァ)ほか

2025年8月1日(金) 全国劇場公開

ディズニー&ピクサー史上最も“やさしい”感動に包まれる物語。

2025年8月1日より全国ロードショーされる、ディズニー&ピクサー映画『星つなぎのエリオ』の紹介でした☆

