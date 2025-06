Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

NHKはロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が投手として先発出場するサンディエゴ・パドレスとの1戦を、総合テレビで17日11時から生中継する。またABEMAも11時10分から生配信する。

NHKによれば大谷の投手としての出場は663日ぶり。

当初、NHKはBSでの放送を予定していたが、急きょ総合テレビでの放送に切り替える。なお、11時53分~12時20分、12時44分~13時5分はサブチャンネルでの放送。

ABEMA【大谷翔平二刀流】ドジャースvsパドレス2025.6.17【MLB2025】

配信ページ:https://abema.tv/live-event/0667b515-e492-49ed-b8f0-25ee11c1c22e