【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース】 6月21日 発売予定 価格:3,850円 【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER】 6月21日 発売予定 価格:2,530円 【30MM オプションパーツセットARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 05】 6月21日 発売予定 価格:1,870円

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」

BANDAI SPIRITSは、6月21日に発売予定のプラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」のパッケージ画像を公開した。

本製品は、ロボットアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、オーネスト・ブルートゥが操るAC「ミルクトゥース」を、同社のロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS(30MM)」のフォーマットでプラモデル化したもの。

今回30MMの公式Xアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しているほか、同日発売が予定されている「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」や「30MM オプションパーツセットARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 05」のパッケージ画像も公開している。

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」

「30MM オプションパーツセットARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 05」

