「AC6」より6月21日発売予定の「30MM RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」パッケージ画像初公開！「BD-011 MELANDER」と「WEAPON SET 05」も公開
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」
BANDAI SPIRITSは、6月21日に発売予定のプラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」のパッケージ画像を公開した。
本製品は、ロボットアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、オーネスト・ブルートゥが操るAC「ミルクトゥース」を、同社のロボットプラモデル「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」のフォーマットでプラモデル化したもの。
今回30MMの公式Xアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しているほか、同日発売が予定されている「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」や「30MM オプションパーツセットARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 05」のパッケージ画像も公開している。
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER」
「30MM オプションパーツセットARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON WEAPON SET 05」
【#パッケージ画像初公開】- 30 MINUTES MISSIONS公式SNS (@30mmissions) June 15, 2025
2025年6月21日(土)発売予定
30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース
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【#パッケージ画像初公開】- 30 MINUTES MISSIONS公式SNS (@30mmissions) June 15, 2025
2025年6月21日(土)発売予定
30MM ARMORED CORE Ⅵ FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER
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