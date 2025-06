【TATSUJIN EXTREME】 予約販売:後日発表 発売時期:未定

THQ Nordic JAPANとTATSUJINは、プレイステーション 5/PC向けシューティングゲーム「TATSUJIN EXTREME」の最新情報を公開した。また、完成目前であることを発表した。

さらに、6月10日から17日まで開催される「STEAM NEXT FEST」にて「TATSUJIN EXTREME」の体験版の配信を予定している。

本作は「TATSUJIN」をベースとした37年ぶりの完全新作。「TATSUJIN」らしい爽快感とシンプルなゲーム性はそのままに、最新ハードの性能に合わせたビジュアルやサウンドの強化が施されている。

ゲームでは、シリーズ初となる宇宙空間での死闘や人間ドラマを描くストーリーが展開する「ストーリーモード」が登場。コミックのコマの中でインタラクティブにシーンが躍動する、新開発の「インタラクティブ・デジタル・コミック」となっており、シューティングゲームとコミックを融合させた新しい体験が楽しめる。

また、おなじみのアーケードモードなども収録されている。ハイスコアを追及したり、エンドレスにループするスリリングなプレイができる。

ゲーム内の敵を撃破すると出現する「ピピル星人」は沢山集める事で「PIPIRUVILLE」へ発展させる事が可能。何度もプレイする事で自機がレベルアップしたり、特定の場所で特定の武器を使用すると破壊出来るギミックなどが登場する。

このほか、ゲーセンミカドYouTubeチャンネルにて「TATSUJIN EXTREME Presents 最新作へのカウントダウン!11時間ぶち抜き原点回帰、炎の7番勝負スペシャル!」を6月8日12時から23時まで放送する。

さらに、同日20時からは「TATSUJIN EXTREME」に関する最新情報を伝えるスペシャル番組「完成目前!『TATSUJIN EXTREME』最新情報大公開!」も配信される。

【ストーリー】

人類が7つの地球型惑星に開拓を広げる未来…平穏に暮らしていた人類だったが、突如外星文明から襲撃を受ける。人類は軍制度を廃止していた為、襲撃により開拓していた7つの植民地惑星の全てを奪われてしまった。軍備の再興を図るため先進戦術戦闘機完成させたが、操縦には生身のパイロットを想定しておらず、肉体を捨てる必要があったのだ。自らを犠牲にし戦いを身に投じる者がいるのか…?7つの植民地惑星を取り戻すため、侵略者の脅威から地球を守るため、苦難の道を選んだ英雄たちを人々は畏敬の念をもってこう呼んだ。『TATSUJIN』と。

(C) TATSUJIN Co., Ltd.

※画面は開発中のものです。