【「勝利の女神:NIKKE」×「Stellar Blade」コラボ記念SP放送】 6月7日19時~ 実施

Level Infiniteは、Android/iOS/PC用背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神:NIKKE」において、アクションアドベンチャーゲーム「Stellar Blade」とのコラボレーションを記念した特別配信を6月7日19時より実施する。

今回の特別配信では、「勝利の女神:NIKKE」のゲーム世界に実装される「Stellar Blade」とのコラボコンテンツの全貌が明かされる。新たに登場するコラボキャラクターや、ゲーム内で展開される演出・バトルシーンなど、ここでしか見られない最新情報が多数公開予定となっている。

また、同時に公開されたキービジュアルでは、配信日時と共に、「未知の荒れた土地」を舞台に「Stellar Blade」のキャンプが設置された幻想的なシーンが描かれている。風に舞う砂塵、剥き出しの岩肌、そしてたたずむキャラクターたちの姿が、これから始まる物語の緊張感と高揚感を巧みに演出している。

□配信:「勝利の女神:NIKKE」公式YouTubeチャンネル

