Ê¸³Ø¸¦µæ¼Ô¤ÎÃæÅçÍøÏº¤µ¤ó¤¬»àµî ÂæÏÑÊ¸³Ø´Û¤Ë»ËÎÁ´óÂ£¤Ê¤É¤Ç¹×¸¥
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÊ¸³Ø¸¦µæ¼Ô¤ÎÃæÅçÍøÏº¤µ¤ó¤¬25Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£µýÇ¯78¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤¬À¸Á°¡¢»ËÎÁ¤ò´óÂ£¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¹ñÎ©ÂæÏÑÊ¸³Ø´Û¡ÊÆîÉô¡¦ÂæÆî»Ô¡Ë¤¬28Æü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ÇÃÎ¤é¤»¤¿¡£
´ôÉìÀ»ÆÁ³Ø±àÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô¸µ¶µ¼ø¤Ç¡¢ÀìÌç¤ÏÂæÏÑÊ¸³Ø¡£Æ±´Û¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÂæÏÑÊ¸³Ø¤Î»ËÎÁÊÝÂ¸¤äÉáµÚ¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
2003Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤¿Æ±´Û¤Î½àÈ÷´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢1933¡Ê¾¼ÏÂ8¡ËÇ¯¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¿·Ê¹¡ÖÂæÏÑ¿·Ì±Êó¡×¤ò´óÂ£¡£¸å¤ËÊ¸²½Éô¡ÊÊ¸²½¾Ê¡ËÊ¸²½»ñ»º¶É¤Ë½ÅÍ×¸ÅÊª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡Êî¹ÁÄ°ý¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
´ôÉìÀ»ÆÁ³Ø±àÂç³Ø³°¹ñ¸ì³ØÉô¸µ¶µ¼ø¤Ç¡¢ÀìÌç¤ÏÂæÏÑÊ¸³Ø¡£Æ±´Û¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÂæÏÑÊ¸³Ø¤Î»ËÎÁÊÝÂ¸¤äÉáµÚ¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
2003Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤¿Æ±´Û¤Î½àÈ÷´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢1933¡Ê¾¼ÏÂ8¡ËÇ¯¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¿·Ê¹¡ÖÂæÏÑ¿·Ì±Êó¡×¤ò´óÂ£¡£¸å¤ËÊ¸²½Éô¡ÊÊ¸²½¾Ê¡ËÊ¸²½»ñ»º¶É¤Ë½ÅÍ×¸ÅÊª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡Êî¹ÁÄ°ý¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë