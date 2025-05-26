【プレミアリーグ第38節】(Tottenham Hotspur Stadium)

トッテナム 1-4(前半1-0)ブライトン

<得点者>

[ト]ドミニク・ソランケ(17分)

[ブ]ジャック・ヒンシェルウッド2(51分、64分)、マット・オライリー(88分)、ディエゴ・ゴメス(90分+3)

<警告>

[ト]ロドリゴ・ベンタンクール(38分)、ペドロ・ポロ(58分)、ベン・デイビス(80分)

[ブ]ヨエル・フェルトマン(79分)

観衆:61,449人

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