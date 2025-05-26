トッテナムvsブライトン 試合記録
【プレミアリーグ第38節】(Tottenham Hotspur Stadium)
トッテナム 1-4(前半1-0)ブライトン
<得点者>
[ト]ドミニク・ソランケ(17分)
[ブ]ジャック・ヒンシェルウッド2(51分、64分)、マット・オライリー(88分)、ディエゴ・ゴメス(90分+3)
<警告>
[ト]ロドリゴ・ベンタンクール(38分)、ペドロ・ポロ(58分)、ベン・デイビス(80分)
[ブ]ヨエル・フェルトマン(79分)
観衆:61,449人
└三笘1アシストのブライトン、最終節で逆転勝利も欧州カップ戦には届かず…EL王者トッテナムは残留圏ワースト17位フィニッシュ
トッテナム 1-4(前半1-0)ブライトン
<得点者>
[ト]ドミニク・ソランケ(17分)
[ブ]ジャック・ヒンシェルウッド2(51分、64分)、マット・オライリー(88分)、ディエゴ・ゴメス(90分+3)
<警告>
[ト]ロドリゴ・ベンタンクール(38分)、ペドロ・ポロ(58分)、ベン・デイビス(80分)
[ブ]ヨエル・フェルトマン(79分)
観衆:61,449人
└三笘1アシストのブライトン、最終節で逆転勝利も欧州カップ戦には届かず…EL王者トッテナムは残留圏ワースト17位フィニッシュ