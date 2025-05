TM NETWORK「Self Control」

CD/SACDハイブリッド盤 SSMS-082 5月27日発売 5,500円

ステレオサウンドは、TM NETWORKのアルバム「GORILLA」「Self Control」「humansystem」の3タイトルを、CD/SACDハイブリッド盤で5月27日に発売する。価格はそれぞれ5,500円。

昨年発売した「Gift for Fanks」「CAROL ~A DAY IN A GIRL'S LIFE 1991~」に続く、TM NETWORK CD/SACD化商品の第2弾。

今回は、1986年6月4日発売のアルバム「GORILLA」、1987年2月26日発売の「Self Control」、同年11月11日発売の「humansystem」を、1枚のディスクでCD・SACD(2ch)が楽しめるハイブリッド盤として発売。デジパック装丁で、制作ノートを付属する。

TM NETWORK「GORILLA」

CD/SACDハイブリッド盤 SSMS-081 5月27日発売 5,500円

SACD化のためのマスタリングは、第1弾と同様にSony Music Studios Tokyo所属の鈴木浩二氏が担当。制作手法や使用機材もほぼ共通で、「マスターテープにおさめられている音を、ありのままにデジタルディスク化してほしい」という制作コンセプトも変わらないという。

ソニー・ミュージックレーベルズの全面協力のもと、「GORILLA」と「Self Control」はトラックダウンマスターであるハーフインチのアナログ・マスターテープを採用。最終工程がデジタルだった「humansystem」は、最上流となるU-maticに記録されたPCM形式のマスター音源までさかのぼり、マスタリングされている。

TM NETWORK「humansystem」

CD/SACDハイブリッド盤 SSMS-083 5月27日発売 5,500円

いずれのタイトルも手を加えるのは必要最低限にとどめ、マスター音源に刻まれたTM NETWORKの音楽をあますことなく、SACDとCDというデジタルの器に移し替えることに注力して制作。

CD層用のPCM信号は、SACD層用に作ったDSD信号を元にスタジオ独自の機材を用いて制作することで、「既作2作品のCD/SACDハイブリッド盤と同様に、マスター音源ならではの驚くほど生々しい音の質感をSACD層とCD層の両方で味わうことが可能になっている」という。

TM NETWORK「GORILLA」収録曲

1. GIVE YOU A BEAT

2. NERVOUS

3. PASSENGER ~a train named Big City~

4. Confession ~告白~

5. You can Dance

6. I WANT TV

7. Come on Let's Dance

8. GIRL

9. 雨に誓って ~SAINT RAIN~

10. SAD EMOTION

TM NETWORK「Self Control」収録曲

1. Bang The Gong (Fanks Bang The Gongのテーマ)

2. Maria Club (百億の夜とクレオパトラの孤独)

3. Don't Let Me Cry (一千一秒物語)

4. Self Control (方舟に曳かれて)

5. All-Right All-Night (No Tears No Blood)

6. Fighting (君のファイティング)

7. Time Passed Me By (夜の芝生)

8. Spanish Blue (遙か君を離れて)

9. Fool On The Planet (青く揺れる惑星に立って)

10. Here, There & Everywhere (冬の神話)

TM NETWORK「humansystem」収録曲

1. Children of the New Century

2. Kiss You (More Rock)

3. Be Together

4. Human System

5. Telephone Line

6. Leprechaun Christmas

7. Fallin' Angel

8. Resistance

9. Come Back to Asia

10. Dawn Valley (Instrumental)

11. This Night