ディズニー・アニメーション・スタジオの大人気作『ズートピア』(2016)待望の続編、『ズートピア2』初の予告編映像(海外版)がまもなく解禁されるようだ。ディズニー米公式アカウントは、現地時間5月20日午前9時=日本時間21日深夜1時に予告編映像を公開するとアナウンスしている。

いつも前向きで夢を諦めないウサギの警官ジュディと、皮肉屋な一面があるけれど、カッコいいキツネの詐欺師のニックのバディが多くの観客の心を掴んだ『ズートピア』。​また可愛くてモフモフな動物たちの見た目に反し、“差別や偏見”にまつわる深いメッセージが込められたストーリーが大人たちの共感を得て大ヒットを記録した。

続編となる『ズートピア2』では警察学校を無事卒業し警察官となったニックと、ジュディが再びバディに。新たなズートピアの謎に立ち向かうことになる。

New trailer for drops TOMORROW, May 20 at 9am PT