11人組アイドルグループGANG PARADE(通称:ギャンパレ)のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です!

こんにちは!

GANG PARADEのヤママチミキです!

”フォースと共にあらんことを”

この言葉はスター・ウォーズシリーズの名言のひとつで、相手の無事や幸運を祈る言葉です。

英語では、

”May the Force be with you”

この”May the Force”の部分と、”May the 4th”をかけた語呂合わせから、5月4日は「スター・ウォーズの日」とされています。

実は言われ始めた当初は公式ではなかったのですが、どんどん広まっていき、いつの間にか公式に。

そしていまや5月4日は世界中のファンがスター・ウォーズの文化をお祝いしたり、映画を楽しむ日となっています。

そんなスター・ウォーズの日を記念して、現在SHIBUYA TSUTAYAで開催中の、「STAR WARS GALAXY IN SHIBUYA」を今回は紹介していきたいと思います!

私が訪れた日は平日だったのですが、多くの方で盛り上がりをみせていて、海外の方も多く、改めてスター・ウォーズのその人気の高さを感じました。

SHIBUYA TSUTAYAの1Fに足を踏み入れると、目の前に銀河が広がります。

ワンフロアすべてがスター・ウォーズの世界観で満ちていました。

R2-D2とBB-8のスタチューはちょっとした汚れみたいなものも表現されていて、そのリアルさに感動。

2体の後ろの大きなスクリーンでは、シリーズ作品の名場面を集めた映像が流れていて、その映像ごとに背景が変わるので、ちがった雰囲気を楽しむことができるのが良いです。

「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」のルークの目の前に、BB-8がいるのはなんだかとっても不思議だなぁと思いつつ。

でもこれもここでしか見れない光景かも…!

他にもチューバッカやC-3PO、ダース・ベイダー、カイロ・レンのスタチューも!

大きくて威圧感あってよりリアルです。

壁沿いではなく、空間の真ん中あたりにいるので後ろ姿まで見れるのが嬉しいですね。

なによりも圧巻だったのはストームトルーパーの大群。

めちゃくちゃかっこいい。

すぐにでもこっちに向かってきそうな、攻撃してきそうなその姿にゾクゾクしちゃいました。

広くはないのであっという間に見ることができてしまうのですが、もっとここを堪能したいと思うくらい素敵な銀河でした。

B1FではPOP UP STOREも期間限定でオープンしています。

フィギュアやアパレル、キーホルダー類など、様々なグッズがたくさん並んでいて、こちらも多くの人で賑わっていました。

このフロアにも装飾があって、この掛け軸のようなデザインの壁一面はめちゃくちゃ良いデザインだなぁとじっくり見てしまいましたね。

大好きなマンドーとベイダーが並んでいたのがアツかったです!

相変わらずこういうときはランダムばかりを手に取ってしまう私の購入品はこちら。

POP MARTのフィギュア、本当にかわいくてかわいくて堪らないんですよねぇ。

追加でゲットしに行こうかと思っております…!

ジャバ・ザ・ハットが出たのが嬉しすぎて、家でひとりで大喜びしていました。

ちょっとこれは愛おしすぎる。

アソーカもかわいすぎるし、ミニキャンバスのデザインが天才。

MARVELのPOP UP STOREも同時開催されていて、こちらでもランダムグッズをゲット。

「サンダーボルツ*」のアクスタうれしい!って思って開けたらタスクマスターで、これ映画観た人なら分かってくれると思うんだけど、嬉しいけどなんだか複雑な気持ちになりました(笑)

でも嬉しいからしっかり飾っています。

そして、アベンジャーズの推しのひとりであるソーが来てくれたのも嬉しい。

かわいいビジュなのに血を流しているところも良いデザイン。

スター・ウォーズはもちろんMARVELグッズも手に入れることができて、心がほくほくになりました。

WARS GALAXY IN SHIBUYA

1Fの「STAR」は5/19までなので、ぜひ駆け込んできてほしいです!

B1FのPOPUP STOREは6/10までなので、まだまだ可愛くかっこいいグッズをゲットするチャンスはあります。

私もまた今度行こうかな。

スター・ウォーズの銀河に染まったSHIBUYA TSUTAYA、行ってみてはいかがでしょうか?

文・写真:ヤママチミキ

TOP画像デザイ&イラスト:ジンボウサトシ

