【Grand Theft Auto VI】 2026年5月26日 発売予定 価格:未定

「Grand Theft Auto VI」

Rockstar Gamesは、2026年5月26日発売予定であるプレイステーション 5/Xbox Series X|S用オープンワールドクライムアクションゲーム「Grand Theft Auto VI(グランド・セフト・オートVI)」の第2弾トレーラーを5月6日に公開した。

【Grand Theft Auto VI Trailer 2】

Rockstar Gamesが手掛ける「Grand Theft Auto」シリーズの最新作となる本作。先日5月2日に発売日が発表されたばかりだが、今回は第2弾トレーラーが公開された。

今回のトレーラーでは、主人公ジェイソン・デュヴァル、ルシア・カミノスの2人を中心に本作の物語の一端を確認できる。なお、トレーラーはYouTubeの字幕機能により日本語字幕にも対応している。

さらに、本作の公式サイトでは、登場キャラクターのほか、舞台となるバイスシティなどの情報が公開されている。

□「Grand Theft Auto VI」のページ

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob