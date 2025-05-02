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New Epic Games Store Webshops and Revenue Share Update - Epic Games Store
https://store.epicgames.com/en-US/news/new-epic-games-store-webshops-and-revenue-share-update
https://9to5mac.com/2025/05/01/epic-games-targets-apple-with-zero-commission-plan-and-app-store-workaround/
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