総合教育機関のKEC教育グループは、2024年に創業50周年を迎え、2025年4月に新たなグローバル展開の拠点として、米国オレゴン州ポートランドに「KECアメリカ校」および「USA office」を開設しました。

KEC教育グループ「アメリカ校&USAoffice」

総合教育機関のKEC教育グループは、2024年に創業50周年を迎え、2025年4月に新たなグローバル展開の拠点として、米国オレゴン州ポートランドに「KECアメリカ校」および「USA office」を開設。

拠点は、グローバル化、テクノロジーの進展、Diversity & Inclusionなど新時代の潮流に対応した教育サービスを開発・提供する、次世代グローバル人材育成の発信拠点です。

アメリカ西海岸・オレゴン州ポートランドの校舎・事務所を拠点に、豊かな地域資源と創造的な環境を活かして、全米および世界へ教育コンテンツを発信していきます。

■事業紹介

【国際教育事業】

●英語教育

独自の理論(Theory)と実践(Practice)を融合したTP指導方式により、アメリカ在住者およびグローバルでの活躍を目指す方々の英語力向上を支援します。

●アドバンス留学

TP指導方式に加え、アメリカの現地での英語を使った体験を通じて、実践力を高め、グローバル人材を育成します。

●Social Change Maker教育

アメリカの先進的なソーシャル活動を通じて、社会を変革する力を持ったチェンジメーカーを育成します。

●グローバル・ビジネス教育

グローバルビジネスで活躍するための能力・スキル・マインドの向上を図るための各種研修サービス・コンテンツをグローバルに提供します。

●そろタッチ教室事業

そろばん文化を世界に発信。

そろばん式暗算トレーニングを行うそろタッチ教室をアメリカおよびグローバルに提供します。

・外国人向け英語ページ【グローバル プロ養成・派遣事業】

●通訳養成・派遣

シリコンバレーの大手通訳エージェントと提携して、グローバルに通訳者を養成・派遣します。

・プロ通訳養成 オンライン実践コース

●日本語教師養成・派遣

アメリカの教育機関と連携して、日本語教師を養成し、世界中に派遣します。

●グローバル人材育成・紹介派遣事業

アメリカや海外での豊富なビジネス経験を持つグローバル人材に、さらなるスキルアップ・キャリアアップの支援を行い、グローバル化を図る企業や大学へ紹介・派遣します。

【EdTech事業】

最先端テクノロジーを活用した教育サービス・コンテンツを開発し、世界に発信します。

●Edu-Meetsあなただけの本気で「学びたい」「教えたい」に出会える教育マッチング・サービス

●Future log目標を設定・共有・達成することを支援する目標達成支援アプリ

●Inter-Meets

グローバルに最適な通訳者を気軽に手配できる通訳マッチング・サービス

■事業所情報

●KEC教育グループ アメリカ校・USA office

アメリカ・西海岸のオレゴン州のポートランドに校舎・事務所を構えて、そこを拠点に全米・世界に教育サービスを提供します。

ポートランドは全米で「最も住みたい街」に選ばれ、起業・ソーシャル活動・環境意識の高さで注目される先進都市です。

この豊かな地域資源と創造性あふれる環境を活かし、未来を拓く教育コンテンツの開発・発信を進めていきます。

校舎・事務所外観

セミナールーム

レッスン教室

通学&オンライン

■アメリカ校・USA office 所在地・連絡先

所在地 : 1548 NE 15th Ave., Portland OR 97232 USA

Google Map(ビジネスプロフィール)

電話番号: +1(503)896-4950

E-mail : info@kec-grp.com

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オレゴン州ポートランドに開設!KEC教育グループ「アメリカ校&USAoffice」 appeared first on Dtimes.