【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場:東京ビッグサイト 東展示棟

3月22日より3月23日にかけて開催されるイベント「AnimeJapan 2025」にてアニプレックスがブースを出展している。ブースには、アニメ、映画、ゲーム、舞台など総勢50以上のタイトルが展示されている。

ブースの内部は最新タイトルごとに小さなブースが作られ、そのタイトルをイメージしたアイテムなどが展示されている。また、2024年4月から、2025年3月31日までに発売されたCDやDVDなどがずらりと飾られたメモリアルなコーナーも作られている。ブースの周囲には、アニプレックスが扱っているタイトルのメインビジュアルが、オンエア情報と共にずらりと並べられて、同社の新作を一覧することができる。

1年で発売された作品たち

ブースの外側には、オンエア情報がずらりと並ぶ

エントランス

TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」

TVアニメ「WIND BREAKER」Season 2

TVアニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」

TVアニメ「俺だけレベルアップな件」

TVアニメ「逃げ上手の若君」

TVアニメ「日々は過ぎれど飯うまし」

TVアニメ「瑠璃の宝石」

ミュージカル「Fate/Zero」 ~ The Sword of Promised Victory ~

「劇場版『鬼滅の刃』無限城編」

TVアニメ「Fate/strange Fake」

TVアニメ「黒執事 -緑の魔女編-」

TVアニメ「TO BE HERO X」

