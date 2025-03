サッカー日本代表、「突破記念ユニフォーム」がadidasから登場！合言葉は『最高の景色を2026　FOR OUR GREATEST STAGE』

20日に行われたバーレーン戦で勝利し、史上最速でのワールドカップ出場を決めた、SAMURAI BLUEこと日本代表。

これを受け、日本サッカー協会(JFA)は試合後、チームが2026年のFIFAワールドカップに向け、『最高の景色を2026 FOR OUR GREATEST STAGE』を合言葉に始動したことを発表している。

20年前の2005年1月1日に「JFA2005年宣言」を発表したJFA。そこにはJFAの理念とJFAのビジョン、JFAのバリューとともに、2050年までにFIFAワールドカップにおいて日本代表が優勝チームとなることが「JFAの約束2050」として記されていた。

約束の2050年まであと25年。この約束を果たすには、今、世界一を狙うチームでなければならない―。その「最高の景色」を求め、SAMURAI BLUEは人々と共に、次なる世界の舞台を戦うことになる。

「最高の景色」は、文字通り、世界の頂からの眺望を表しているが、日本のあらゆる場所でみんなが喜び合い、笑顔が溢れている光景もその言葉に込めているとのことだ。

そして、それはSAMURAI BLUEだけが望む景色ではなく、日本サッカーを取り巻く全ての人たちと望む風景であるとして、"OUR GREATEST STAGE"と今回表現された。

adidasからも、ワールドカップ出場を勝ち取ったチームを祝福する、特別なグラフィックをあしらった「サッカー日本代表 突破記念ユニフォーム」が登場している。

日本代表の選手スタッフがバーレーン戦後のセレモニーで着ていたのはこちら。

胸に「ROAD TO BEYOND THE HORIZON」、そして発表された合言葉と同じ「2025 MAR TO 2026 JUL | FOR OUR GREATEST STAGE」と入れられた特別なユニフォームだ。

