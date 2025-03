超異例！“世界最速”W杯出場決定の日本代表、「ヨーロッパ予選が始まる前」に予選突破を決めてしまう

20日、アジア最終予選でバーレーンを2-0と下し、8大会連続8回目のワールドカップ出場を決めた日本代表。

2026年ワールドカップでは、カナダ、メキシコ、アメリカという開催国を除き、世界最速での予選突破となった。

日本が6勝1分とグループ首位を快走したことに加え、グループ2位以下が未曽有の大混戦となったこともあり、異例の早さで決まったワールドカップ出場。

どれだけ早いのかというと、実はまだワールドカップ予選が開始されてすらいない地域がある状況だ。

それは、サッカーの本場ヨーロッパ。

今月からいよいよワールドカップ予選がスタートするが、2024-25のUEFAネーションズリーグが終っていないこともあり、まだ一部の試合のみ。

しかも、その初戦が3月21日と22日に組まれているため、3月20日に試合を行った日本のワールドカップ出場のほうが早く決まってしまったのだ。まさに前代未聞と言える。

ヨーロッパ予選初戦のカードは以下の通り。

■3月21日

キプロス vs サンマリノ

マルタ vs フィンランド

ポーランド vs リトアニア

ルーマニア vs ボスニア・ヘルツェゴビナ

アンドラ vs ラトビア

イングランド vs アルバニア

■3月22日

リヒテンシュタイン vs 北マケドニア

モルドバ vs ノルウェー

モンテネグロ vs ジブラルタル

イスラエル vs エストニア

ウェールズ vs カザフスタン

チェコ vs フェロー諸島

強豪国では、EUROで2大会連続準優勝のイングランドが登場。アルバニアとホームで対戦する。