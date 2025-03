Qualcommが第8世代5Gモデム「Qualcomm X85」を発表しました。Qualcomm X85はAI処理プロセッサを内蔵しており、最大ダウンロード速度は12.5Gbpsに達しています。合わせて、Qualcomm X85を搭載した固定無線アクセス(FWA)プラットフォーム「Dragonwing FWA Gen 4 Elite」も発表されています。Introducing Qualcomm X85, the World’s Leading Modem-RF for Unprecedented 5G Speeds and Intelligence | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/news/releases/2025/03/introducing-qualcomm-x85--the-world-s-leading-modem-rf-for-unpreQualcomm Redefines Mobile Broadband with the Launch of the Qualcomm Dragonwing Fixed Wireless Access Gen 4 Elite | Qualcommhttps://www.qualcomm.com/news/releases/2025/03/qualcomm-redefines-mobile-broadband-with-the-launch-of-the-qualcQualcomm X85はQualcommの5Gモデムシリーズの8世代目に当たる製品で、AIプロセッサ内蔵モデムとしては4世代目の製品です。Qualcomm X85の最大ダウンロード速度は12.5Gbpsで、最大アップロード速度は3.7Gbps。AIを活用してゲームや動画視聴などの通信を最適化しており、通信速度の高速化やバッテリー寿命の延長、位置情報精度の向上などを実現しています。すでに「NTTドコモ」「KDDI」「Google」「T-Mobile」「Verizon」「China Telecom」「China Mobile」「China Unicom」といった事業者がQualcomm X85のサポートを表明しており、Qualcomm X85を搭載した製品は2025年後半に登場する予定です。Dragonwing FWA Gen 4 EliteはQualcomm X85を搭載したFWAプラットフォームで、有線ブロードバンドと比べて低いコストで高速かつ信頼性の高い通信環境を構築できます。Dragonwing FWA Gen 4 Eliteは最大14kmの長距離ミリ波5G通信に対応しているほか、衛星測位システム(GNSS)やトライバンドWi-Fi 7にも対応しています。また、40TOPSの処理性能を備えたAI処理プロセッサも内蔵しており、AIを用いた通信の最適化も可能です。Dragonwing FWA Gen 4 Eliteはすでに開発者向けの出荷が始まっています。