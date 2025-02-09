¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÄÀÅª¤ÊÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä3Áª¡ª¡¡µþÅÔ±ØÃÏ²¼³¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ï·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¤ÎÌ¾Êª¤È¤Ï¡©
ÃÄ»Ò¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÍí¤ó¤À¥¿¥ì¤¬¿©Íß¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤ë¤³¤Î¶úÃÄ»Ò¤Ï¡¢µþÅÔ±ØÃÏ²¼³¹¤Î¤ªÅ¹¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Øµþ°¤·î¡Ù¤ÎÌ¾Êª¡Ö¤³¤Ü¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢´Å¿É¥À¥ì¤Ëº«ÉÛ½Ð½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÄ»Ò°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¿¼¤¤ÄêÈÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÄÀÅª¤ÊÊÑ¤ï¤ê¼ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò·×3ÉÊ¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ±ØÃÏ²¼³¹¤Ê¤É¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾ÊªÃÄ»Ò¡Ö¤³¤Ü¤ó¤Á¤ã¤ó¡×
¡Úµþ°¤·îÌ¾Êª ²Ö¤è¤êÃÄ»Ò ¤³¤Ü¤ó¤Á¤ã¤ó¡Û
1980Ç¯¤«¤éÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êµþÅÔ±Ø¡ØµþÅÔ¥Ý¥ë¥¿¡Ù¤ÎÃÏ²¼³¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Æ±»ÔÆâ¤Ø°ÜÅ¾¸å¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¤³¤Ü¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤¿¤Û¤ÉÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
1840Ç¯ÁÏ¶È¡¢¤â¤È¤ÏµþÅÔ¤ÇÍÌ¾¤Ê²Û»Ò¿¦¿Í¤Ë¾®Æ¦¤Ê¤É¤Î¸¶ºàÎÁ¤òÇ¼¤á¤ë»¨¹òÌä²°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ï·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Øµþ°¤·î¡Ê¤¤ç¤¦¤¢¤º¤¡Ë¡Ù¤ÎÌ¾ÊªÃÄ»Ò¤ò¡¢¤´²ÈÄí¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
ËèÄ«¤È¤ëº«ÉÛ½Ð½Á¤Ç»ÝÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î´Å¿É¥À¥ì¡ª
º«ÉÛ¤Ç½Ð½Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢º½Åü¡¢¤¿¤Þ¤ê¾ßÌý¡¢¤ß¤ê¤ó¤Ê¤É¤Ç´Å¿É¤¯»Å¾å¤²¤¿¤¿¤ì¤¬ÆÃÄ§¤Î¤ªÃÄ»Ò¤Ç¤¹¡£¾Æ¤¤¿¤Æ¤òÎäÅà¤Ë¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤êÎ©¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÊÌÅº¤¨¤Î¤¤ÊÊ´¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¤«¤±¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µþ°¤·îÌ¾Êª ²Ö¤è¤êÃÄ»Ò ¤³¤Ü¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ê20ËÜÆþ¡Ë4950±ß
¡Ú¾¦ÉÊÀâÌÀ¡Û
ÆâÍÆÎÌ¡§1ÂÞ¡Ê5ËÜÆþ¡Ë¡ß4ÂÞÆþ¤ê¡£ÎäÅà¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£ÂÞ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç£³Ê¬¡Á£´Ê¬²¹¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡È¤à¤Ã¤Á¤ê!!¤Û¤í¶ì¡É¿·´¶³Ð¤ÎÂç¿Í¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È
¥×¥Â¥ó3¼ï¥»¥Ã¥È ¡ÚËÌß·¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û
¼¡¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¥×¥ê¥ó¤Ç¤Ê¤¤¡©¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯Ç»¸ü¤µ¤¬Éº¤¦¡Ö¥×¥Â¥ó¡×¤Ï¡¢¤ª¼ò¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤àÌþ¤·»þ´Ö¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤Çºî¤é¤ì¤ë¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥×¥Â¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÅÁÅý¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¡£Ï·ÊÞÉ´²ßÅ¹¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¡ØËÌß·¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ù¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡¢Âç¿Í¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥×¥ê¥ó¤Ê¤Î¡©¥±¡¼¥¤Ê¤Î?? ¥×¥Â¥ó¤Ç¤¹¡×(Pudim make people happy)
¡Ö¥×¥Â¥ó¡×¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥«¥é¥á¥ë¤È¤Û¤í¶ì¤¤¥³¥³¥¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¤à¤Ã¤Á¤ê¥×¥ê¥ó¤ò¤Ï¤µ ¤ß¹þ¤ßÆüËÜ¿Í¹¥¤ß¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ì¡¼¥ó¡¢¥×¥Â¥óÀ¸ÃÏ¤ËËõÃã¤È¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥Á¡¼¥º¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤ÀËõÃã¤Î¥×¥Â¡¼¥º¡¢Âç¿Í¹¥¤ß¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¥×¥Â¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
È¾²òÅà¥½¥ë¥Ù¾õÂÖ¤Ç¤Î¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎäÅà¾õÂÖ¤Î¡Ö¥×¥Â¥ó¡×¤âÇ»¸ü¤Ê¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¿©ºà¤Ë¤â¡ØËÌß·¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ù
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¡×¤ò¾¦ÉÊ³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ »ÈÍÑ¤¹¤ë¿©ºà¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯»Ö¸þ¤ÎÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Á´¼ïÎà¿©¤Ù¤ë¤Ù¤·¡ªÂç¿Í¤Ë¥°¥Ã¤È¤¯¤ë3¼ï¤ÎÌ£¤ï¤¤
¡ÚPudi£í¡Á¥×¥Â¥ó¡Á¡Û
¡Ö¥×¥Â¥ó¡×¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÅÁÅý¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£Î±³ØÀè¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç½Ð°©¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡¢Í§¿Í¤Î¤ª²È¤ËÂå¡¹ÅÁ¤ï¤ë¥Þ¥ó¥¤¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¿Í¸þ¤±¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥×¥Â¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Þ¥ó¥¤¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤ò°ÕÌ£¡Ë¤ÎÌ£¡× ¤Ç¤¹¡£
¤à¤Ã¤Á¤ê¤â¤ÁÈ©´¶¶¯¤á¤Î´Å¤¤¥×¥ê¥óÀ¸ÃÏ¤Î²¼¤Ë¤Ï¤Û¤í¶ì¤¤¥³¥³¥¢¥±¡¼¥¡£¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥é¥á¥ë¤òÍí¤á¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê²¼¤µ¤¤¡£
¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤êÊý¤Ï¡¢´°Á´¤Ë²òÅà¤·¤¤é¤Ê¤¤¾¯¤·¥½¥ë¥Ù¾õÂÖ¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤êÄº¤¤¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î²ÌÊª¤òÅº¤¨¤Æ¤Î¤ª¾¤¤·¾å¤¬ ¤êÊý¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÚMatcha Pudim¡ÁËõÃã¥×¥Â¥ó¡Ê¥×¥Â¡¼¥º¡Ë¡Á¡Û
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿©ºà¤Ç¤¢¤ëËõÃã¤òÃúÇ«¤ËÅÀ¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥Á¡¼¥º¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¡Ö¥×¥Â¥ó¡×¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÃãÀÊ¤Ç¤ªÇ»Ãã¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëËõÃã¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ Ç»¸ü¤ÇÉÊ¤Î¤¢¤ëËõÃã ¥×¥Â¥ó¡Ê¥×¥Â¡¼¥º¡Ë¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚPudim Hojicha¡Á¥×¥Â¥ó ¤Û¤¦¤¸Ãã¡Á¡Û
¤Û¤¦¤¸Ãã¤ÎÀù¤ê¤¿¤Æ¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤ò¡Ö¥×¥Â¥ó¡×¤ÎÃæ¤Ë¥®¥å¥Ã¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤¦¤¸Ãã¤ò°û¤à¤è¤ê¤â¤Û¤¦¤¸Ãã¤ò´¶¤¸¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Û¤¦¤¸Ãã¤Ï³ÝÀî»º¤ÎÍµ¡¤Û¤¦¤¸Ãã¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥Â¥ó3¼ï¥»¥Ã¥È ¡ÚËÌß·¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Û5130±ß
¡Ú¾¦ÉÊÀâÌÀ¡Û
ÆâÍÆÎÌ¡§¥×¥Â¥ó110g¡ß1¸Ä¡¢ËõÃã¤Î¥×¥Â¡¼¥º100g¡ß1¸Ä¡¢¤ªÇ»Ãã¥½¡¼¥¹5g¡ß1¸Ä¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¥×¥Â¥ó110g¡ß1¸ÄÆþ¤ê¡£ÎäÅà¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£
ÈþÌ£ËþºÜ¤Ê¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø#µï¼ò²°¿·´´Àþ2¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ª¥Ù¥¸¥Õ¥ë¤¿¤¤¾Æ¤
¡ÚÇÀ²È¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ù¥¸¥Õ¥ë¤¿¤¤¾Æ¤¡Ê¾®¾¾»º¥È¥Þ¥È¡Ë¡Û
ºÇ¸å¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÐÄ¥Àè¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤òµ¢¤ê¤Î¿·´´Àþ¤Ç´®Ç½¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¡Ø#µï¼ò²°¿·´´Àþ2¡Ù¡ÊTBS·ÏÎó¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÀÐÀî¸©¾®¾¾»Ô¡Ø¤Þ¤ë¤·¤ç¤¦¡Ù¤Î¤¿¤¤¾Æ¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ê¥Ã¤È¿©´¶¤Î±©º¬¤ä¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿»Ý¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¿Í»²¤ò¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤ñ²¤Ë¤Ï¾®¾¾»º¤Î¥È¥Þ¥È¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£ÎäÅà¸Ë¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤¿¤¤¾Æ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Þ¤ë¤·¤ç¤¦¡Ù¤¿¤¤¾Æ¤ÀìÌç¤Î°ÜÆ°ÈÎÇä¤¬ÏÃÂê¤Ë
Ê¿À®23Ç¯¡Ê2011Ç¯¡ËTBS¾ðÊóÈÖÁÈ ¡ÖÃÎ¤Ã¤È¤³¡×¤ËÊÀ¼Ò¾¦ÉÊ¡¢ÇÀ²È¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¼êºî¤ê¥È¥Þ¥È¥¸¥ã¥à¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢ÃÏ¸µ¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Ç¥¸¥ã¥à¤ä¥¸¥ã¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¥Þ¥È¤¿¤¤¾Æ¤¤¬Â¿¿ô¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ ¤ª¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤Î½êÍ¤¹¤ë¤¿¤¤¾Æ¤ÀìÌç¤Î¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¥«¡¼¤Ë¤è¤ë°ÜÆ°ÈÎÇä¤ÏËÌÎ¦¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÀ²È¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î±©º¬¤Ä¤¥Ù¥¸¥Õ¥ë ¡Ö¤¿¤¤¾Æ¤¡×
ÇÀ²È¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ù¥¸¥Õ¥ë¤¿¤¤¾Æ¤¤ò°ÜÆ°ÈÎÇä¼Ö ¡ÖÇÀ²È¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¹æ¡×¤Ç¼ç¤ËÀÐÀî¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ë½ÐË×!? ¾Æ¤¤¿¤Æ½ÐÍèÎ©¤Æ¢ö ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ê¥Ã¥Ñ¥ê¤Î±©º¬¤Î¤Ä¤¤¤¿¤¿¤¤¾Æ¤¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¤ÏÀÐÀî¸©¾®¾¾»º¤Î¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Î¥Ô¥å¥ì¤òÎý¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¤¿¤¤¾Æ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌµÃå¿§¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¾®¾¾»º¥È¥Þ¥È¤Îñ²¡£ ´Å¤µ¹µ¤¨¤á¡ª
¡Ú¤Þ¤ë¤·¤ç¤¦¡ÛÇÀ²È¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ù¥¸¥Õ¥ë¤¿¤¤¾Æ¤¡Ê¾®¾¾»º¥È¥Þ¥È¡Ë6¸ÄÆþ¤ê 3560±ß
¡Ú¾¦ÉÊÀâÌÀ¡Û
ÆâÍÆÎÌ¡§6¸ÄÆþ¤ê¡£ÎäÅà¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£²òÅà¤»¤º¤Ë¾Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö ¤ª¼è¤ê´ó¤»¶æ³ÚÉô¤È¤Ï¡Û
¥°¥ë¥á»¨»ï¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¿Íµ¤¤Î¥°¥ë¥á¤ò¼ÂºÝ¤Ë¼è¤ê´ó¤»¤Æ»î¿©¡£
Ì£¡¦³°´Ñ¡¦²Á³Ê¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù¸·¤·¤¤¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿¾¦ÉÊ¤À¤±¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£