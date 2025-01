【サンリオキャラクターズ もふもふポーシェット】2月中旬 発売予定価格:1回400円

マイメロディ

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ もふもふポーシェット」を2月中旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、紐を通すタグがあり、紐をつけるとポシェットとしても使用できる2WAYポーチ。(※紐は付属しておりません)もこもこ生地が特徴で、サンリオキャラクターズの顔が刺繍でデザインされている。ラインナップは、マイメロディ、クロミ、ポチャッコ、ポムポムプリン、ハンギョドンの全5種。本体サイズは約90×115mm(高さ×幅)となっている。

クロミ

ポチャッコ

ポムポムプリン

ハンギョドン

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M