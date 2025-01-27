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A touch of magic from Emi Buendia @AVFCOfficial | #PLSummerSeries pic.twitter.com/PIWj8My0EP— Premier League (@premierleague) July 24, 2023