【Pokemon GO Tour:イッシュ地方 - グローバル】開催期間:3月1、2日 10時~18時

Nianticとポケモンは、Android/iOS用位置情報ゲーム「ポケモンGO」において、「ブラックキュレム」と「ホワイトキュレム」が登場するイベント「Pokemon GO Tour:イッシュ地方 - グローバル」を3月1日と3月2日に開催する。時間は両日10時から18時まで。

「Pokemon GO Tour:イッシュ地方 - グローバルは、「ポケットモンスターブラック・ホワイト」および「ポケットモンスターブラック2・ホワイト2」の舞台となったイッシュ地方をモチーフにした世界規模のイベント。「ブラックキュレム」と「ホワイトキュレム」が「ポケモンGO」に初登場し、「キュレム」の合体を体験できるようになる。

期間中に開催されるレイドバトルで「ブラックキュレム」または「ホワイトキュレム」に勝利すると、「キュレム」を捕まえるチャンスが発生する。「キュレム」に「いでんしのくさび」を用いることで、「ゼクロム」を吸収すると「ブラックキュレム」に、「レシラム」を吸収すると「ホワイトキュレム」にすることが可能。なお、「ブラックキュレム」と「ホワイトキュレム」は、交換したり、博士に送ったり、「Pokemon HOME」に送ったりすることはできない。

また、本イベントでは色違いのメロエッタ、シキジカが初登場するほか、イベント限定の「スペシャルリサーチ」なども楽しむことができる。

(C)2025 Niantic, Inc. (C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.