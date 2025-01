イーロン・マスク氏のリヴァプール買収関心の噂に父親が言及…意欲は認める「誰でもそうしたい」

資産額が世界一の富豪、イーロン・マスク氏がプレミアリーグのリヴァプール買収を検討しているとの報道について、同氏の父親であるエロール・マスク氏がラジオ番組『タイムズ・ラジオ』で言及した。7日、配信元の現地メディア『talkSPORT』などが報じた。事の発端は、タブロイド紙『サンデースポーツ』の金曜日版『ウィークエンド・スポーツ』の報道だった。同紙はイーロン・マスク氏が60億ポンド(約1兆1,860億円)でリヴァプールを買収することを決めたと主張。同氏はイギリス国内での影響力を強めたいと考えており、リヴァプール買収を一つの手段に選んだとした。

Although, if it were any team, it would be Man U. They were my fav team as a kid.