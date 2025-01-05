¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤ÎºÆÅÐÏ¿¤ò¥ê¡¼¥¬¤ËµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¡ÄºÇ°ÂàÃÄ¤«
º£µ¨¡¢5500Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê90²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¡£
26ºÐ¤ÎMF¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÐÏ¿ÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ1·î¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¡¼¥¬¤Ï³Æ¥¯¥é¥Ö¤ËµëÍ¿À©¸Â¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥ë¥µ¤ÏDF¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤¬Éé½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¡¼¥¬¤Îµ¬Äê¤ËÂ§¤ê¡¢Èà¤ÎµëÍ¿¤Î8³ä¤ò¥ª¥ë¥â¤Î·ÀÌó¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ª¥ë¥â¤Ï12·î31Æü¤Þ¤ÇÁª¼êÅÐÏ¿¤ò¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤¬½Ð¾ì²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ä´À°¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
ºòÇ¯Ëö¤ËºÛÈ½½ê¤¬¥Ð¥ë¥µ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ë¥â¤ÎÅÐÏ¿¿½ÀÁ¤òµñÈÝ¤¹¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£¡ÖÄÉ²Ã»Ù½Ð¤òÇ§¤á¤ëÌÜÅª¤Ï¡¢Ä¹´ü¤ÎÉé½ý¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¼å¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯Êð¤¬¾å¸Â¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òÇ§¤á¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢4Æü¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥¬¤¬¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤È¥Ñ¥¦¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë¤ÎÅÐÏ¿¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥ê¡¼¥°¤Îµ¬Â§¤Ç¤Ï¡¢Áª¼êÅÐÏ¿¤¬Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿Æ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥Ö¤¬Åö³ºÁª¼ê¤òºÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¡Ö1Ç¯¤À¤±¤·¤«¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼¡×9Ì¾
¡ØBBC¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥ë¥µ¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥Ð¥ë¥µ¤È¥ª¥ë¥â¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óËö¤Þ¤Ç¤ËÁª¼êÅÐÏ¿¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂàÃÄ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ò¹à¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÅß¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£